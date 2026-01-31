桃園 航空城安置街廓 1342件自建開工

桃園航空城邁入實質開發階段，航空城工程處統計至1月19日止，安置街廓建照核發數量已達1443件，其中機場園區799件、附近地區644件，申報開工更達1342件。航空城工程處表示，航空城從整地工程轉變為民眾安居的具體成果，若後續其餘區域安置順利，預計今年底可全面動工。

目前航空城內住二安置街廓土地約117塊坵塊，已全數完成基礎建設，截至今年1月19日止，安置街廓建照核發數量已達1443件，其中1342件含機場園區739件、附近地區603件已申報開工。

為確保安置戶能無縫接軌順利重建，航空城計畫安置街廓規畫於機場園區的海軍基地、附近地區西側含機場捷運周邊、大海里、埔心里、五權里、青峰里及青山里等，及附近地區東側機場捷運A11站周邊，開發精華區塊。在點交前，市府克服電力、電信、汙水、自來水、天然氣5大管線主管布設，以及道路、照明與排水等工程，確保未來生活機能與防災韌性。

航空城工程處表示，除了優先完成的安置街廓，航空城全區工程也同步穩健推進，目前其餘區段徵收工程整體進度約達25％，原全區共有7800棟，已拆遷6100棟，剩餘1700棟，工區內正全力進行拆除，及土方、汙水、排水、共同管道、灌溉及事業廢水等工項，逐步構築起航空城的都市骨架。

航空城工程處說明，考量安置街廓目前正處於民眾自建的施工高峰期，大量重型機具進出可能對周邊公共設施造成暫時性的耗損，或須配合動線遷移，航工處將於民眾建築工程陸續完工後，全面檢視並修復道路、人行道及相關公設，確保居民享有嶄新且優質的公共環境。

航空城工程處處長李宜儒表示，後續將全力協助民眾加速優開區公設及道路復原工程，並重新刨鋪因工程造成道路毀損路面。另其餘區域含機場園區及附近地區部分約剩1700棟，若市府地政局、民航局順利推進，完成全數搬遷作業，工程今年底即可全面動工。