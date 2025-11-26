桃園 華亞資源園區 將接手垃圾轉運

桃園龜山大埔垃圾轉運站因臭味、髒亂問題長期被地方詬病，桃園市環保局研擬明年退場，另規畫華亞資源循環園區案已經在9月17日決標，預計今年底完成設計圖審查，若後續順利明年第1季可開工，預計第3季啟用。

因龜山區路程較遠，若垃圾車收運後要送到焚化爐，往返車程恐影響清運，目前桃園市環保局將垃圾暫存在大埔轉運站，再送往焚化爐，環保局雖持續投入經費改善轉運站環境，但垃圾堆置仍會被民眾陳情臭味問題，環保局決定啟用華亞資源園區，同步啟動大埔垃圾轉運站復原作業，預計民國115年底完成退場。未來垃圾轉運將改採「移動式、不落地」方式辦理，以降低環境影響。

環保局說，華亞資源園區技術服務採購案9月17日決標，今年底前完成設計圖審查，若後續順利，工程將在115年第1季開工，希望第3季完工啟用。該園區包含整地、設置倉儲區、建置汙染防制設備等。環保局說明，民眾最在意大埔垃圾轉運站異味，因其他縣市設計封閉式轉運站成效佳，也研擬採取封閉式轉運站，但垃圾車不會把垃圾傾倒在園區，而是駕駛開著滿載的垃圾車到轉運站後，他人接手行駛至焚化爐，原駕駛再開其他空車沿著原先路線繼續收運垃圾。華亞園區會以放置資源回收物為主，避免民眾擔心。