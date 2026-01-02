桃園 蔡衍明愛心基金會 關懷復興區弱勢

蔡衍明愛心基金會公益青年送愛下鄉趣2026春節慰問活動，2日到桃園復興區三光里發送禮金，基金會董事長蔡紹云（前排中）表示，透過青年發掘需要幫助的長輩，能在付出中學習感恩、在服務中體會責任。（廖姮玥攝）

蔡衍明愛心基金會公益青年送愛下鄉趣2026春節慰問活動，2日到桃園市復興區三光里發送15戶各5000元禮金，關懷山區弱勢里民，讓遭受變故的家庭能即時受到溫暖幫助。蔡衍明愛心基金會董事長蔡紹云表示，活動初衷希望透過青年發掘需要幫助的長輩，同時在付出中學習感恩、在服務中體會責任，並學習長輩的經驗、智慧。

蔡衍明愛心基金會長期幫助弱勢家庭，今年春節共捐贈給桃園地區弱勢約50萬禮金，三光里共15戶受惠，每戶獲贈5000元。長期受到基金會協助的陳姓父親，獨自扶養5位子女，陳父因罹癌在去年12月病故，基金會幫助5位子女完成學業。另位林姓里民去年因中風臥床，家中失去經濟支柱，受到基金會幫助，林男目前復健狀況良好。

參與慰問的元智大學學務長劉宜君表示，學校與蔡衍明愛心基金會合作多年，感謝基金會提供機會讓學生幫助弱勢。同學顏芷榆分享，無法將書本上的知識完全運用在社會上，透過基金會舉辦的活動，讓她可以接觸到社會上需要幫助的人，把愛心、溫暖送到需要的人手上。

三光里里長陳惠陵指出，蔡衍明愛心基金會自民國112年開始幫助里民，累積至今已有逾百位里民受惠，相較其他團體發送物資等，基金會給予禮金，讓民眾可以自行運用。2日活動受惠的15位里民都親自到場，感謝基金會的幫助。

蔡紹云指出，蔡衍明愛心基金會公益青年送愛下鄉趣活動自104年舉辦至今，已逾10年，愛心不間斷傳承，感謝各界幫助一同走進許多城市、偏鄉，在全台各角落埋下希望種子。活動初衷希望透過青年朋友的眼睛、雙手發掘身邊需要幫助的長輩，同時學習感恩，也在服務中體會責任，進而學習長輩的經驗、智慧，也感謝元智大學的協助。