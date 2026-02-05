桃園 行賄未遂 市政顧問、廠商遭訴

桃園龜山67歲吳姓食材原物料供應商因想要擴充廠區，106年起數次向桃園市經濟發展局申請被駁回。吳透過蕭姓市政顧問找上經發局熊姓副局長以300萬元行賄被拒收，檢方依行賄罪起訴吳男、蕭男。（賴佑維攝）

桃園龜山67歲吳姓食材原物料供應商因想要擴充廠區，106年起數次向桃園市經濟發展局申請農牧用地擴廠使用，都被經發局認為不符規定駁回。吳112年3月透過蕭姓市政顧問找上經發局熊姓副局長，試圖以300萬元行賄遭拒，檢方依行賄罪起訴吳男、蕭男。

檢方調查，吳姓男子106年12月29日起因廠區不敷使用，向經發局申請山坡地保育區的農牧用地擴廠，但經發局依「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」，及「桃園市興辦工業人申請利用毗連非都市土地擴展計畫審查認定基準」前往會勘，認為未達建蔽率標準，107年1月10日駁回。

吳男陸續在110年2月24日、10月5日、111年10月4日提出申請，經發局則於110年5月7日、7月6日、11月24日、112年1月10日、6月16日現場會勘，認為現場沒有生產行為尚暫放他廠機器設備、無製造加工行為、現場存放衛生局查封物料等，認為欠缺擴廠合理性及必要性，未予核准。

吳男為求順利通過，於112年1、2月間某日與擔任市政顧問的蕭姓建設公司負責人商議，吳男112年3月22日下午把裝有300萬元現金的袋子給蕭，再由蕭出面邀約熊姓副局長，隔天晚間蕭、熊在市府前餐廳聚餐，蕭男用餐期間打開袋子，希望熊護航通過，但熊當場拒絕，隔天回報政風東窗事發。

檢方認為，吳男、蕭男所為涉犯非公務員對公務員關於不違背職務之行為行求賄賂罪，2人在偵查中坦承犯行，也請法院依法減輕其刑。