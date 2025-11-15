桃園 觀音農遊魔法村 探索土地能量
桃園市觀音蓮花園休閒農業區15、16日舉辦2025觀音農遊魔法村活動，以奇幻童趣的魔法村為概念，結合「洛神花季」、「蓮藕食農」與「荷田焢窯」3大亮點，串聯在地農場與食農體驗，邀請大小朋友一同走進土地、探索自然，展開一段充滿驚喜與學習樂趣的魔法旅程。
秋天的觀音區是洛神花、蓮藕與地瓜盛產季節，今年活動以洛神花、蓮藕、地瓜為靈感，將農事體驗轉化為充滿想像力的魔法儀式，從採摘、清洗與釀漬洛神花的「水之魔法」，穿上蓮藕裝走入荷田尋找大地寶藏的「土之魔法」，到焢窯活動中點燃象徵豐收的「火之魔法」，讓民眾在寓教於樂的互動體驗中，感受土地的能量與農村魅力。
觀音蓮花園休閒農業區發展協會理事長江明潭表示，隨著夏季蓮花季落幕，秋冬的荷田搖身一變，成為摘採洛神花、焢窯與挖蓮藕的最佳體驗場域。16日登場的「蓮藕食農」活動，將邀請遊客換上可愛青蛙裝，走進滿池秋意的蓮田，親身體驗傳統高壓水農法採收蓮藕的樂趣。活動現場也搭配觀音蓮花園最具代表性的「乘坐大王蓮體驗」，邀請民眾在秋風徐徐中漫遊田園，感受觀音獨有的農村詩意。
市府農業局表示，最受親子家庭喜愛的「荷田焢窯」將於11月23日壓軸登場，每窯可容納10人，從搭窯、燒火、悶食到挖寶，每一步驟都蘊含親子互動與農村智慧。現場更推出「挖大賀蓮藕體驗」，邀請民眾親自下田尋寶，在熱騰騰的煙火與笑聲中感受豐收魔法與幸福。
