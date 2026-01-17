桃園 角板山梅花季 美食茶席迎遊客

桃園市復興區角板山行館園區內近300棵梅花樹陸續綻放，目前花況約達5成，預估1月中旬進入盛開期，市府觀光旅遊局17日舉辦2026角板山行館園區梅花季開跑活動。（廖姮玥攝）

隨著寒流接連來襲，桃園市復興區角板山行館園區內近300棵梅花樹陸續綻放，目前花況約達5成，預估1月中旬進入盛開期，市府觀光旅遊局17日舉辦2026角板山行館園區梅花季開跑活動，副市長王明鉅表示，角板山梅花季正式開跑，邀民眾上山賞花品嘗美食。

角板山梅花季為桃園北橫冬季重要旅遊亮點，今年梅花季活動於1月17日、18日、24日及25日舉辦，開幕式特別邀請三民國小森巴鼓、義盛國小合唱團及原林舞集輪番演出，展現多元文化風貌。另外活動期間規畫多項特色體驗，包括結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」，讓遊客在花香中細細品茗。

王明鉅表示，園區種植約300株梅花，正陸續綻放，市府將園區進行大幅度整修，保留日治時代全台唯一的樟腦收納場事務所，讓民眾了解過去如何製作樟腦。整修後的角板山行館委託蕃薯藤有機事業經營，以「食在地、食有機」為核心理念，提供多元且有機餐點讓民眾品嘗，另外復興區風景多樣，四季景色皆不同，美不勝收，邀請民眾到桃園復興遊憩。

觀光旅遊局長陳靜芳指出，市府攜手角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出「角板山梅花季限定優惠」，活動期間只要到角板山行館園區賞梅，於會場服務台下載優惠店家電子DM，憑DM到指定店家或羅浮溫泉即享有專屬優惠方案，前往小烏來風景特定區還能享有優待票價。