桃園 資收車駕駛突昏厥 撞倒6人

桃園市環保局1輛資源回收車23日傍晚6時左右行經龜山中興路作業時，52歲吳姓駕駛突然昏厥，疑似腳踩到油門，車輛失控衝撞6名丟垃圾的民眾，其中1名78歲婦人失去呼吸、心跳、脈搏反應，其餘5人輕傷，連同駕駛共7人緊急送醫，78歲婦人不幸死亡，詳細事故原因警方還在釐清。

據了解，當時該資收車跟在垃圾車後方，原本緩慢行駛，行經中興路時，吳姓駕駛疑似昏迷腳踩到油門，車輛突然失控暴衝，向前追撞垃圾車，排隊丟垃圾的民眾遭到夾擊，其他民眾見狀嚇得尖叫奔逃。

桃園市消防局獲報趕往，1名78歲婦人躺在2車中間，下腹部有撕裂傷，其餘4人也疑似被撞到腿部，坐在垃圾車後車斗、車旁的路邊。消防隊員趕緊將眾人搬出，經過緊急處置後送醫急救。另有1名移工稱自己也被撞傷且頭部疼痛，消防隊員見狀也協助送醫，不過78歲婦人到院前已無生命跡象，不幸死亡。

桃園市環境管理處表示，接獲訊息已經派員前往醫院慰問傷者與家屬，並建立聯絡管道，協助後續就醫事宜。吳姓駕駛無特殊病史，出勤前也有酒測，並無異常狀況，相關肇事原因仍在查證中。

1名目擊者說，當時有10多人排隊丟垃圾，垃圾車已經停止前進，後方資收車卻仍持續向前，一陣驚呼後站在2車中間民眾不幸被撞擊，連資收車的保險桿都有撞凹痕跡。因要處理事故車輛，龜山警方前往疏導交通，周邊道路封閉至晚間8時許才解除管制。