桃園 資收車駕駛突昏厥 撞倒6人
桃園市環保局1輛資源回收車23日傍晚6時左右行經龜山中興路作業時，52歲吳姓駕駛突然昏厥，疑似腳踩到油門，車輛失控衝撞6名丟垃圾的民眾，其中1名78歲婦人失去呼吸、心跳、脈搏反應，其餘5人輕傷，連同駕駛共7人緊急送醫，78歲婦人不幸死亡，詳細事故原因警方還在釐清。
據了解，當時該資收車跟在垃圾車後方，原本緩慢行駛，行經中興路時，吳姓駕駛疑似昏迷腳踩到油門，車輛突然失控暴衝，向前追撞垃圾車，排隊丟垃圾的民眾遭到夾擊，其他民眾見狀嚇得尖叫奔逃。
桃園市消防局獲報趕往，1名78歲婦人躺在2車中間，下腹部有撕裂傷，其餘4人也疑似被撞到腿部，坐在垃圾車後車斗、車旁的路邊。消防隊員趕緊將眾人搬出，經過緊急處置後送醫急救。另有1名移工稱自己也被撞傷且頭部疼痛，消防隊員見狀也協助送醫，不過78歲婦人到院前已無生命跡象，不幸死亡。
桃園市環境管理處表示，接獲訊息已經派員前往醫院慰問傷者與家屬，並建立聯絡管道，協助後續就醫事宜。吳姓駕駛無特殊病史，出勤前也有酒測，並無異常狀況，相關肇事原因仍在查證中。
1名目擊者說，當時有10多人排隊丟垃圾，垃圾車已經停止前進，後方資收車卻仍持續向前，一陣驚呼後站在2車中間民眾不幸被撞擊，連資收車的保險桿都有撞凹痕跡。因要處理事故車輛，龜山警方前往疏導交通，周邊道路封閉至晚間8時許才解除管制。
其他人也在看
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 77則留言
輔助駕駛釀逾 300 起國道緩撞車追撞！只有一家車廠零事故
輔助駕駛系統（ADAS）普及後，確實減輕了長途駕駛負擔，卻也衍生出「過度信任科技」的新風險。交通部高速公路局在近期舉辦的 2025 運輸安全資訊交流研討會 中公布數據，顯示近三年國道施工緩撞車追撞事故高達數百起，其中有兩家車廠事故數量皆突破百起自由時報汽車頻道 ・ 15 小時前 ・ 8則留言
最狂電動車來台 賓士 CONCEPT AMG GT XX 破紀錄亮相
大家都知道電動車很快，卻不知道可以多耐。電動車技術已達什麼程度?看看CONCEPT AMG GT XX就能明白。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 5則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 22則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 6則留言
台日合資立Lean Mobility新創公司打造的3輪都會微型電動車「Lean3」8月開始在日本販售
由台灣和日本業者於 2022 年合資立的Lean Mobility新創公司，創辦人前TOYOTA總工程師谷中壯弘，去年在台灣推出首款3輪都會微型電動車「Lean3」，其目的在於解決現今都市交通壅塞問題中，因為目前車輛的平均乘車人數僅 1.3 人，因此，該品牌開發雙座微型車Lean3，將解決目前開車族多使用 4 至 8 人座車輛的「過度裝備」現象。Lean3 已於 2025 年 8 月在台灣開放企業客戶預購， 今年Lean3將回銷日本市場，其商用車型將在本周揭幕的2026東京改裝車展中亮相。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三陽活力125新年式推新色！SYM Vivo最親民國民車上市加碼1.1萬優惠
在台灣通勤市場深耕多年的SYM活力125，身為品牌三大主力國民車裏頭，售價最親民的選項，是不少小資族與學生族的第一台機車。2026年式Vivo 125在維持原有實用取向的基礎下，正式推出全新消光車色「淡嫣紫」，並同步祭出最高1.1萬元購車優惠，強化其作為三陽國民入門代步車的市場定位，若加上政府補助，舊換新最高可省1.7萬元。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年前換車最佳時機曝光 車市罕見快閃價、下殺70萬！
Kia總代理台灣森那美起亞近來把戰線延伸到中古車市場，推出「Kia Select原廠精選中古車」，主打低車齡、低里程，搭配原廠認證與完整保固，並因應市場反應熱烈，Kia宣布加開高雄場，將於1月25日在高雄民族展示中心登場，讓中南部消費者也能就近體驗原廠認證中古車的魅力。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
怎能不愛車／中控台直接鑲入千萬名錶 這輛車連時間都在炫富
在推出驚豔車壇的Brouillard之後，Bugatti超高端訂製計畫再度端出話題新作。這輛名為「FKP Hommage」的作品，正是向初代Veyron以及背後靈魂人物Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch致敬，也再次證明 Bugatti 在頂級客製領域幾乎沒有對手。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
Kuhl Racing推出鋼彈風Spec-D GR86
上次有報導Kuhl Racing在東京改裝車展帶來將跑車改成戶外越野風格的GR86 Outroad，然而Kuhl Racing針對GR86還有另一佳作，就是有著類似鋼彈風的Spec-D GR86。先前有報導Kuhl Racing在東京改裝車展帶來將跑車GR86裝上越野套件和加高車身改成戶外風格的GR86 Outroad，GR86畢竟是款跑車又是後輪驅動設定，因此為符合車款特性，則有推出搭載寬體套件的Spec-D GR86。 Spec-D GR86全車配置寬體套件，其中車色和前後下護飾板設計都是來自於GR86 Outroad，另外前後葉子版也分別加寬50mm與60mm，搭配鰭孔、定風翼和三層大型尾翼，營造出十足凶狠扮相，而寬體套件和銳利線條也讓Spec-D GR86擁有鋼彈風格。Spec-D GR86車色和前後下護飾板設計來自於GR86 Outroad。Kuhl Racing替Spec-D GR86三層最寬達1800mm大型尾翼。Spec-D GR86整體造型散發鋼彈風。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導最新消息，新北市貢寮區和美街金沙灣今（23）日上午11時4分左右，發生一起車禍意外；一輛自小客車不明原因，突然墜入約深3公尺的河谷翻覆，且現場水位約至車身一半高度，導致車內2人受困，消防獲報後立即到場救援，雖全數救出，但駕駛已經無生命跡象，救護人員隨即將傷者救出並緊急送往醫院搶救，據了解駕駛與乘客分別是哥哥與弟弟，至於詳細事故發生原因仍有待進一步調查釐清。新北市貢寮區和美街71號金沙灣，今日上午11時4分驚傳車禍；新北消防局獲報，有一輛車輛不明原因開車墜谷，立即派遣13車26人抵達現場救援，並將受困在車內的年約50歲乘客與年約60歲的駕駛救出。乘客傷勢頭部有撕裂傷、清醒，送部立基隆醫院，但駕駛則被救出時已經呈現OHCA，因此送往貢寮保健站救治，更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。新北貢寮今日上午發生翻覆意外，消防獲報將受困車中的2人救出。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」 更多民視新聞報導憂宏福苑大火重演！高雄30層高樓深夜陷火海 鄰近住戶緊急撤離蘆洲逆子弒親案 高大成：凶嫌欲置人於死地 雙親抵抗逃生仍慘遭殺害不捨勇消殉職！鋼鐵爸諾「新北消防殉職喪葬全程無償」：願這份承諾備而不用民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
三立採訪車撞進彰銀！駕駛重傷害送辦 勞動局要查出勤、勞檢
台北市中山區今（23日）下午3時許發生嚴重車禍，三立電視台一輛採訪車突失控衝進彰化銀行內，幾乎半截車身卡在室內，包含駕駛在內造成10傷，其中2重傷失去意識，仍在搶救中，林姓肇事駕駛已被帶回派出所偵訊，檢警擬定全案將朝重傷害罪嫌偵辦，另外，台北市勞動局也將調閱林姓駕駛在公司的出勤紀錄，確認排班值勤等狀況。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
不走豪華路線、卻賣到歐洲前三名 低調車廠改寫市場排名
歐洲百年汽車品牌Škoda交出一張相當漂亮的成績單。2025年全球新車交車數一口氣突破104萬輛，年成長率高達12.7%，不只刷新品牌歷史紀錄，更一舉躍升為歐洲市場第三大汽車品牌，顯示Škoda近年產品策略與市場布局全面奏效。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1則留言
超壯108公斤醉男急診打飛護理師 澄清醫院不忍了：通報依法究辦
台中中港澄清醫院傳出急診暴力！一名30歲、重達108公斤的酒後割腕男患者21日送醫，拒絕治療竟然下床追打醫師不成，還出重拳毆打男護理師，當場把他打飛到一旁病床。澄清醫院副院長蔡哲宏今天表示，護理師被打到腦震盪，短暫失去意識，臉部擦挫傷，視力模糊、頭暈、噁心想吐、頸部疼痛，目前住院治療，觀察頸椎是否受自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
勇消詹能傑衝火場殉職！弟弟也是消防員 聞噩耗返基隆辦後事
【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」大型社區昨（21日）晚10時許發生火警，造成2死4傷慘劇緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
完整傷者名單曝！三立採訪車恍神衝進中山彰化銀行釀10傷 3重傷送醫
警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷。分別為一名年約40歲女子、意識不清、約5公分額頭撕裂傷送台大、一名年約40歲男子、意識不清、手腕撕裂傷、送台大、一名年約65歲女子、意識清醒、手指撕裂傷、送仁...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發表留言