桃園 車禍死亡減2成 加強取締大車

交通部最新公布交通數據，桃園市去年1至10月交通事故死亡人數明顯下降，前年同期243人，去年則是200人，減少17.7％，酒駕死亡降至11人，減少達38.9％。警方表示，去年重傷車禍也納入會勘，改善道路狀況獲得成效，是長期深耕成果。

根據交通部道安總動員網站數據，桃園市去年1至10月交通事故總件數3萬4894件，與前年同期減少2379件，降幅6.4％，最重要的死亡車禍則是200人，比前年同期少43人，酒駕死亡從18人降至11人，減少38.9％。高齡者車禍死亡68人，減少19人、21.8％。

廣告 廣告

市警局交通警察大隊大隊長林東星表示，交通安全沒有捷徑，只能一步一步扎實做。警方透過定期召開事故防制會議，深入分析各行政區的肇事熱點與高風險時段，並滾動式調整警力部署，讓執法更即時、更精準。警方提到，過去死亡車禍是現場會勘必要條件，去年與消防局合作，重傷車禍也納入會勘，酒駕則持續取締並未放鬆，也頻繁至關懷據點向長輩宣導交通安全意識，都展現成效。

不過也有部分事故成長，如大型車案件死亡46人，增加9人，增幅24.3％。警方分析，桃園工業區、新興重畫區多，都有較多大貨車、聯結車出入，車輛有時違停在路邊，甚至停在一般汽車停車格，因其車體較寬，汽機車若不慎往往會擦撞到車體產生車禍，將來會嚴加取締。

此外春節期間將至，交大也將在交通要道、商圈、廟會與觀光景點提高見警率。警方強調，新春期間將加強取締酒駕、闖紅燈、嚴重超速及不停讓行人等重大違規，守護每一趟返鄉與出遊的交通安全。（禁止酒駕／飲酒過量，有害健康）