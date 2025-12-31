桃園 迎禁餵廚餘 黑豬產業拚轉型

因應非洲豬瘟防疫政策及中央廚餘禁餵轉型時程，桃園市自民國114年10月23日至12月27日處理廚餘總量達1萬1331公噸，生質能與堆肥去化比例近8成，並維持零掩埋。因桃園黑豬飼養量約8.9萬頭，占全國黑毛豬約14.6％，市府同步推動設備補助、品牌標章與轉型輔導，為116年全面禁止廚餘養豬提前布局。

環保局表示，自114年10月23日至12月27日，桃園市廚餘總處理量達1萬1331公噸，其中透過生質能中心厭氧消化4545公噸、熱處理1123公噸、高速堆肥4229公噸、焚化處理1433公噸。

高速堆肥產生的廚餘水總處理量達3315公噸，主要由永豐餘新屋廠及中壢、平鎮、大園等工業區汙水處理廠厭氧消化與處理。畜牧場停止載運期間，清潔隊也協助清運157處社區、70所學校及3處機關，並設立廚餘諮詢專線，累計接獲1023通諮詢電話。

環保局說明，與六都比較，桃園市廚餘去化以生質能及堆肥為主，占比達79％，焚化僅21％，且零掩埋，呈現「高能源化、高肥料化、低焚化」的領先優勢。目前已有89家業者申請裝設相關設備，82家完成聯合檢查，列管93家飼養200頭以上養豬場需於114年底前完成設置。

農業局表示，桃園現有養豬場261場，在養頭數約11.1萬頭，市府已召開多場座談，匯集專家與豬農意見向中央反映，爭取離牧補貼、飼料轉型補助及黑豬專用飼料研發等配套，另也成立專案小組及技術輔導團。