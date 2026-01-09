桃園 連19年自掏腰包 吳慶堂嘉惠學子

康寧大學、啟英高中及治平高中董事長吳慶堂（右四）、王美只（右五）夫婦，9日上午於啟英高中舉辦寒冬送暖捐贈活動，今年共有381名學生受惠，捐助總金額達190萬元。（廖姮玥攝）

康寧大學、啟英高中及治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦連續19年自掏腰包，舉辦寒冬送暖活動，幫助低收入戶家庭學生安心過年，9日上午於桃園市啟英高中舉辦捐贈活動，共有381名學生受惠，捐助總金額達190萬元。吳慶堂表示「貧窮不一定失敗，失敗的是自己的心態」，盼學生日後也能幫助更多有需要的人。

今年寒冬送暖活動捐助總金額達190萬元，共381名學生受惠，其中康寧大學114人、治平高中26人、啟英高中89人、嘉義高商29人、後壁高中14人，另有桃園市低收入戶學生109人。活動自民國96年舉辦至今，計有1萬4896名學生受惠，捐助金額達6509萬元，展現吳慶堂與王美只秉持「拔卓扶弱」的教育理念，落實愛心於教育現場，並持續散播至社會各個有需要的角落。

廣告 廣告

啟英高中時尚科陳同學表示，自己在單親家庭成長，母親獨力撐起家計，進入啟英高中後，透過愛心便當、校外活動補助及春節紅包支持，得以穩定完成學業，學校關懷讓她感受到如同家人般的溫暖，並成為持續努力向前的重要力量。

「貧窮不一定失敗，失敗的是自己的心態」，今年83歲的吳慶堂表示，感謝各界的照顧及提攜，期盼學子可以將悲憤化為力量，連續超過20年舉辦寒冬送暖活動，協助困苦學生，也希望受惠的學生畢業後能夠幫助更多有需要的人。

王美只表示，「貧窮並不是可悲的事，而是一種教育與養分」，頒給春節慰問金或清寒獎學金，都是為了鼓勵學生努力與堅持，成為有能力回饋社會的人才。