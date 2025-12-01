桃園 道路基金預算16億 遭議會擱置

桃園市民國115年度道路基金預算暴增超過5億元，市議員直批道路反覆開挖、修補不佳，還要年花16億元，在說清楚講明白前預算先擱置，創本次預算審議擱置新高。工務局解釋過去礙於預算只能有洞才補，但許多道路已達生命周期，受惠財劃法修法挹注，明年將專案更新路面，讓市民有感，將盡力釋疑爭取議員支持。

「經費逐年成長，但道路品質是否跟上？預算執行與審查機制是否真正落實？」民進黨市議員陳雅倫指出，桃園市明年度道路基金編列預算高達16億1032萬元，較今年的10億5119萬元，暴增5億5913萬元、增幅超過5成，然而市民日常感受卻是道路反覆開挖、修補不佳，路面處處是坑洞，顛簸難行。

陳雅倫指出，議員依法有權監督並索取預算與施作細目，但面對議員索資，動輒10億元以上的道路工程經費，工務局卻僅以1頁資料回覆，無法有效呈現經費流向、道路養護評估、改善成效紀錄等內容，粗略的資訊不僅不利審查，更無法對市民負責，動議擱置全筆16億1032萬元預算，在各黨派無人反對下通過，金額是上周16個局處遭擱置金額的3倍。

工務局解釋，道路使用有生命周期，車輛壓輾、管線單位挖掘等，都容易造成道路脆弱、出現坑洞情形，過去囿於預算有限，除有危險性坑洞會立即修補，每年僅能專案更新部分破損較嚴重路段，但桃園物流業發達、工業與生活交通運量持續攀高，許多道路已達生命周期，急需更新。

工務局指出，因應財劃法修法，明年中央分配的統籌分配款將增加，在市長張善政支持下，挹注公共建設，其中道路養護將增加約5.6億元，主要用於市府養護工程處維管全市15公尺以上道路及附屬設施養護，包含例行性坑洞巡修、公共設施修繕、專案道路更新及人行道改善，還有相關資訊系統，另也支應區公所道路修補。

工務局強調，增加預算可規畫更多專案性路面更新及人行環境優化，期能加強將預算轉化為更平整的馬路與更安全的人行空間，確保安全，讓市民具體感受到城市基礎建設升級。