桃園 長者圓夢計畫 體適能大躍進

「2025桃園市長者圓夢計畫」共有196名長輩參加，市長張善政（前排中）民國114年12月31日出席成果發表，見證運動帶來的健康成效。（姜霏攝）

桃園市政府體育局去年首度推動「2025桃園市長者圓夢計畫」，民國114年12月31日舉行成果發表，市長張善政出席見證196位65至80歲長者，在歷經8周「科學化運動處方」訓練後，體適能顯著進步的豐碩成果，活動現場更抽出6位幸運長者獲得日本東京來回機票。

70歲董爺爺分享，自己過去任教電腦相關課程，長時間久坐，逐漸養成過度使用電腦的習慣，透過此次計畫開始調整生活作息，培養規律運動習慣，不僅行動更為靈活，甚至能雙手輕鬆觸地。

為積極響應「健康城市、高齡友善」政策，並實踐「樂齡動起來，健康不打烊」理念，該計畫結合專業運動指導人力，將健身指導與課程規畫深入長者日常生活範圍內場域，有效提升長者參與運動意願與比率。

張善政表示，透過與桃園市各醫療院所及社區關懷等據點合作，邀請設籍桃園市年齡介於65至80歲且具有運動意願的長輩參與，原預計招募150人，最後共196人加入，藉由運動處方課程，如結合基礎體適能訓練與老人防跌安全講習，提升長者身體機能、平衡能力與日常生活獨立性。

長者圓夢計畫共開設15個據點、15個班次，每班為期8周共16堂課程，為確保教學品質與運動安全，課程師資皆須具備運動部「中級國民體適能指導員」資格，並由運動或醫學專業人員擔任，負責專業檢測評估與個別化指導。

為鼓勵長者持續參與並將「樂齡動起來」理念化為生活習慣，體育局也設立多元且具吸引力的獎勵辦法，獎勵項目涵蓋參加獎、全勤獎、進步獎、分組排名獎及幸運抽獎等，獎品包含超商、全聯禮券，其中最大獎更祭出日本東京來回機票，總獎勵額度高達80萬元。