桃園「雙層巴士上國道」倡議獲中央採納，張善政市長再拋駕駛荒解方。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十九日主持市政會議表示，因應公車駕駛人力短缺，以及高速公路在上下班尖峰時段易發生壅塞情形，市府早在前年即向交通部建議，開放雙層巴士行駛於國道與快速道路。近日終獲交通部正面回應，並於十一月十三日進行「法規預告公告」，預計一一五年第一季完成修法，屆時雙層巴士將可正式上路，這對於紓解國內公共運輸通勤壓力是非常重要的里程碑。

張善政指出，雙層巴士可提供上下兩層共六十席座位，相較於現行公車四十席，可大幅提升百分之五十運能，不僅能載運更多乘客，也有助於減少通勤民眾排隊久候或因車輛客滿而無法上車的情形。

張善政進一步說，至於實施的路線，市府將優先規劃從運量大、民眾反映頻繁的通勤路線著手，包含國道客運九０二三（桃園-劍潭）、九００五（桃園-內湖），以及市區公車七０九（平鎮-龍潭-永寧）、七一０（大溪-永寧）、七一三與七一五（八德-永寧）等路線。市府也預計待明年一月完成修法後，儘速引進雙層巴士，但考量車輛成本較高，市府將盡力協助業者爭取中央補助經費。

張善政也呼籲勞動部儘速研議開放僑生擔任大客車駕駛，以因應當前國內駕駛人力短缺的問題，若能儘早開放，相信將有助於補足公共運輸人力缺口，逐步解決國內目前公車駕駛不足所帶來的營運瓶頸。