桃園「雙層巴士」預計明年首季正式上路 優先實施路線曝光

桃園市長張善政今（19）日下午主持市政會議表示，因應公車駕駛人力短缺，以及高速公路在上下班尖峰時段易發生壅塞情形，市府早在前年即向交通部建議，開放雙層巴士行駛於國道與快速道路。近日終獲交通部正面回應，並於11月13日進行「法規預告公告」，預計明（115）年第一季完成修法，屆時雙層巴士將可正式上路，這對於紓解國內公共運輸通勤壓力是非常重要的里程碑。

張善政指出，雙層巴士可提供上下兩層共60席座位，相較於現行公車40席，可大幅提升50%運能，不僅能載運更多乘客，也有助於減少通勤民眾排隊久候或因車輛客滿而無法上車的情形。

張善政進一步說，至於實施的路線，市府將優先規劃從運量大、民眾反映頻繁的通勤路線著手，包含國道客運9023（桃園-劍潭）、9005（桃園-內湖），以及市區公車709（平鎮-龍潭-永寧）、710（大溪-永寧）、713與715（八德-永寧）等路線。市府也預計待明年1月完成修法後，儘速引進雙層巴士，但考量車輛成本較高，市府將盡力協助業者爭取中央補助經費。

張善政也呼籲勞動部儘速研議開放僑生擔任大客車駕駛，以因應當前國內駕駛人力短缺的問題，若能儘早開放，相信將有助於補足公共運輸人力缺口，逐步解決國內目前公車駕駛不足所帶來的營運瓶頸。

