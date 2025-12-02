桃園 騎乘YouBike 明年起強制投保傷害險

桃園市明年元旦起要完成投保才能使用YouBike 2.0與YouBike 2.0E電輔車，確保在騎乘前即擁有基本保障，提升使用安全。（蔡依珍攝）

桃園市YouBike使用人次今年9月突破1億大關，為了使用者安全，市府免費提供傷害保險，推動6年來桃園市投保率已達97％。交通局2日宣布，明年元旦起要強制投保，完成投保才能使用YouBike 2.0與YouBike 2.0E電輔車，確保在騎乘前即擁有基本保障，提升使用安全。

桃園市公共自行車租賃服務上路滿10年，交通局表示，桃園市自民國107年起即提供免費公共自行車傷害保險，自108年12月1日起，新加入會員在註冊時填寫基本資料，第1張設定的電子票卡即可自動加保，後續增加的電子票證及舊會員則要在租借車輛前完成填選投保意願調查。

交通局指出，隨著YouBike 2.0E電輔車推出，113年7月1日起，針對YouBike 2.0E電輔車施行強制投保措施，目前桃園市投保率已達至97％，為進一步保障YouBike 2.0及單次租借使用者，宣布自115年1月1日起，YouBike 2.0及單次租借也將正式納入強制投保範圍。

交通局解釋，會員須完成投保後才可借車，使用信用卡單次租車的臨時會員，將於信用卡綁定流程時一併填寫投保資料後才可借車。民眾若在騎乘期間不幸發生事故導致死亡、住院或失能，可憑警方與醫療相關文件向保險公司申請理賠。

交通局提醒，會員必須以「本人登錄的卡片」租借公共自行車，方能享有保險保障，市民可至YouBike官方網站或APP「公共自行車傷害險」專區免費投保並查詢投保狀況，操作簡單迅速，呼籲尚未投保的民眾盡速完成資料填寫，以免新制上路後因未投保而無法租借，影響使用權益。