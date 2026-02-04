桃園 黑豬肉聯盟 爭禽類下腳料養豬

中央下令明年起全面禁用廚餘養豬，嚴重衝擊桃園養豬業，不分黨派議員都為桃園黑毛豬產業抱不平，擔憂成本增、肉質降，農業局除祭出多項補助，也在積極爭取下讓中央鬆口開放豆渣養豬，5日將組「黑豬肉聯盟」，向中央爭取開放禽類下腳料養豬。

「桃園幾百年來都是用廚餘養黑毛豬，打響口碑！」國民黨市議員徐其萬指出，廚餘餵養造就獨特肉質，桃園黑毛豬深受全台消費者喜愛，如今中央一紙禁令，不僅飼養成本飆升、利潤雪崩，更讓豬農擔憂肉質變差，品牌優勢不再。他更質疑，過去為蒸煮廚餘需燃燒營建廢木材，如今禁廚餘後，廢木材與無處去的廚餘恐淪為環境負擔，在綠能減碳趨勢下，中央應檢討政策方向。

廣告 廣告

民進黨市議員黃崇真則點出，中央雖允許過渡期內裝設GPS的豬農續用廚餘，但一套設備斥資上百萬，卻只能用到今年底，根本不敷成本。他也擔憂學校團膳廚餘未來無人收，若教育局未編列清運預算，成本將轉嫁何方？要求市府超前部署，避免爆發「校園廚餘大戰」。

農業局長陳冠義表示，桃園現有11萬頭豬，黑豬就占8.2萬頭，黑豬需高脂肪攝取才能維持換肉率與口感，禁令確實衝擊甚鉅。為保住「桃園黑豬」金字招牌，市府積極與中央協調，已成功爭取明年起可使用植物性「豆渣」養豬，桃園豆干產業每月有600噸豆渣，可望維持肉質水準。市府更將於5日召開「黑豬產業發展共識營」，籌組「黑豬肉聯盟」，力拚品牌升級，雖然價格提升但品質更好。

教育局長劉仲成說，學校團膳合約採學年制，至今年6月底前清運無虞，下半年將與環保局研議配套。