桃園、龜山12/29停水6H 影響範圍一次看

為辦理桃園市龜山區自強西路374巷口配合汙水改管事宜，台灣自來水公司第二區管理處宣布，12月29日上午10時至下午16時，桃園區壽山路及龜山區光峰路、壽山路、壽德街、大同路、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路。將進行6小時施工停水，請民眾記得把握時間儲水。

此外，龜山區三民路、仁愛街、信義街、和平街、壽山路、壽德街、壽祿街、壽福街、忠孝街、民安街、民權街、民生街、興一街、興中街、興二街、萬全街、萬壽街、萬壽路二段、頂興路，也將於當日上午10時至下午16時進行降壓。

台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。

