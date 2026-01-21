桃園 1坪不到3萬 月桃路協議價購惹議

桃園市「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程」，目前正進行第三標用地取得與協議價購，民眾批市府預計僅以1坪不到3萬元協議價購，直呼不合理。（廖姮玥攝）

桃園市月桃路為連接觀音草漯、中壢青埔地區的重要道路之一，市府辦理「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程」，總經費超過11億元，目前第一、二標工程已完工，現正進行第三標用地取得與協議價購，民眾批市府將以1坪不到3萬元協議價購不合理。工務局長汪在宙回應，遵循法定流程鑑價，並與地方溝通。

月桃路為串聯高鐵桃園站至觀音區、大園區及中壢區重要道路，起點自中壢區領航北路至觀音草漯重劃區，工程分3標施作，第一標自中壢區山東路至領航北路，長度3.2公里，2021年10月完工通車。第二標自觀音區廣大路至中壢區山東路，全長2.5公里規畫雙向4車道，總經費約5.4億元，其中由內政部國土管理署補助約3.1億元，用地費約7億元，日前也已完工。

廣告 廣告

目前第三標從觀音區廣大路打通至成功路或福山路，長度約700公尺，正辦理用地取得相關事宜，完工後將打通至草漯市區，預計可省下5至10分鐘路程，但協議價購價格卻引發熱議。

塔腳里長郭朝明表示，第三標工程預計1月30日開協議價購會，1坪不到3萬元價格實在不合理；草漯地區人口數增加，加上塔腳里位於都市計畫第五期工程邊緣，希望可以用更公平、公正、公開的方式取得民眾土地。

無黨籍議員許更生表示，1坪不到3萬元要徵收草漯土地，簡直是「巧取豪奪」，草漯地價雖然不及中壢，但3萬元要買到草漯連接青埔地區的土地，民眾必定會發難，也盼市府可以說明清楚、公開協議價購價錢及計算公式。

汪在宙回應，關於協議價購相關疑慮，所有價格必定會經過相關法定程序、標準，並請專門鑑價公司評估地價，才會公告，會積極與民眾溝通協調。