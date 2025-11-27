桃園 108 坪豪宅設計！細膩梳理空間演繹大器格局，用透光石材牆、歐規中島打造一家人的社交重心

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 星葉室內裝修設計

這間位於桃園、佔地 108 坪的預售屋，是整合了夫婦生活習慣、品味喜好與機能需求，高度客製化的現代奢華宅。由星葉室內裝修設計林峰安與 Lynn 兩位設計總監共同操刀，以屋主的生活軌跡為靈感，從軟裝出發，延伸出獨有的居家語彙。整體空間以香檳金與苔綠色為主調，讓屋主親選的家具與飾品成為空間的靈魂，風格與個性兼具，隨時能依情境微調、保持新鮮感。設計團隊同時導入 AI 智能系統，讓燈光、空調與家電能自動偵測與聯動，形塑出兼具美感與科技感的高效智慧生活。

在結構與動線上，設計師將收納巧妙隱入牆面，營造平順的視覺感與乾淨的線條。落塵區串連儲藏室與步入式鞋櫃，以隱藏式雙門設計創造專屬動線──屋主可由玄關進入鞋間，再由室內空間回到主要動線，完美避開灰塵，維持整體潔淨度。公領域的設計核心在於最大化採光與景觀。設計團隊特別將主臥配置避開窗景，將光線最充足的面南區域留給客廳與餐廳；並於廊道端景以鏡面延伸空間感，將自然光導入暗部，使視覺更加開闊。窗簾以柔紗簾取代傳統厚簾，達到柔化光線與維持隱私的平衡。客廳與餐廳之間刻意留出彈性開放區，供屋主從事插花、繪畫等創作活動。多功能室配置下掀床，兼具接待長輩住宿的彈性機能。電視牆選用透光石材，內嵌 LED 燈帶，可隨季節調整冷暖色溫，夜間成為柔光主景，襯托整體香檳與苔綠的高雅氛圍。開放式廚房以深色磁磚為基調，透過色調層次區分場域。中島吧台依歐式比例量身訂製，結合料理、烘焙、小酌與聚會功能，打造出一家人交流情感的社交中樞。



在私領域與收納細節上，設計團隊展現極致的隱藏美學。雙主臥配置滿足夫妻不同的作息需求，並針對屋主家庭成員皆身高 180 公分以上，精準調整檯面與沙發高度，展現人因設計的貼心細節。全案在林峰安與 Lynn 的聯手規劃下，透過精準的客製比例、光線佈局與軟裝策略，讓這個家在功能、美學與科技之間取得完美平衡，成為一處充滿香檳氣息與綠意優雅的現代智慧居所。



