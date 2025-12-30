桃園「2026龍潭大池跨年煙火秀」明登場 警將加強交通疏導與維安

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府明天(31日)舉辦「2026龍潭大池跨年煙火秀」，將在倒數迎新時刻施放270秒的煙火，龍潭警分局除加強交通疏，也秉持「優先預防、即時應處」的原則進行維安計畫，期能全力守護民眾跨年的安全。

龍潭區有石門水庫風景區、六福村與小人國遊樂區等，警方說，「2026龍潭大池跨年煙火秀」預估將湧入人潮，結合景點的人車潮，恐衝擊龍潭區交通，警方將結合義警、民防、義交、婦女志工等協勤民力，在龍潭大池、景點周邊道路加強交通疏導。

龍潭大池周邊已規劃行人徒步區，範圍包括神龍路的龍元路到南龍路間、龍元路的神龍路到中豐路上林段間，汽機車用路人宜提前改道避免交通阻塞；觀賞煙火秀的民眾應將車輛停放在周邊停車場，如新龍路、聖亭路、中豐路的路邊停車格位與龍潭運動公園旁、龍華路公有停車場、其他民間收費停車場等，再徒步前往活動會場。

警方說，將於活動開始前加強場地周邊巡守與盤查，活動期間規劃部署多層次警力執行出入口管制、重點區域守望、機動巡邏、便衣警力穿梭人群監控等，尤其為避免隨機傷人事件等，將強化可疑物品與爆裂物偵測作業，在重要進出動線、人潮密集區，加強警力執行目視檢視或盤查，確保發生突發狀況時，能即時應變處理。

