桃園 8通路齊發 21萬童嗶嗶領鮮乳

桃園市政府「桃園鈣健康計畫」明年2月23日上路，補助對象為桃園市2至12歲孩童，預估將有約21.6萬名學童受惠。教育局指出，相關供應廠商已於11月底完成評選，並在12月上旬召開說明會，除原有的4大超商外，另新增4家超市參與，共計8家業者提供服務。

桃市府將於明年2月新學期起推動生生喝鮮乳政策，教育局導入「數位兌換平台」方案，取代傳統配送模式，國小持數位學生證、幼兒持兒童鮮乳卡（幼兒數位卡證），至各超商通路靠卡兌領鮮乳或豆漿，受惠孩童約21.6萬人。

教育局說明，原先規畫僅有7家合作通路，經招標程序完成後，合作通路已擴增至8家；至於品項部分，最初規畫的40項是將市面上鮮乳與豆漿品項加總計算。隨著各超商與超市完成招標並確認實際供應內容後，品項調整成鮮奶17種、豆漿18種。

無黨籍市議員謝美英表示，學齡前幼兒要透過公所或幼兒園辦理數位製卡，時程相當緊迫，又會遇春節連假，教育局應提前盤點作業量能、加快行政因應。