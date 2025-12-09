桃園「92班停課」！全台破萬人求診、9人病逝 專家示警：1病毒爆發了

實習記者藍子瑄／桃園報導

台灣腸病毒疫情持續升溫！疾管署最新資料顯示，全台進入腸病毒流行期，已連兩週破萬人因腸病毒到門、急診求醫，今年更累計19名重症、9人不幸病逝。其中以「伊科病毒11型」（ECHO 11）威力最強，新生兒感染後惡化速度更是快得讓人措手不及。桃園市已連 5 週超過流行警戒線，已有 92 個班級宣布停課。

全台週就醫破1.1萬人 重症創6年新高、9人死亡

疾管署指出，第48週（11/23～11/29）腸病毒就醫人數達 11,913 人，和前一週差不多，疫情依然在高檔徘徊。最近四週的檢驗資料顯示，社區裡最常見的病毒種類是克沙奇A6型，另外克沙奇A16與A5也有不少病例。

今年累計的19名重症當中，有9人不治，創下近六年同期最高紀錄，多數是感染「伊科病毒11型」，目前新生兒重症的案例就累積到15例。「伊科病毒11型」是一種腸病毒，對新生兒而言風險特別高，可能導致重症甚至死亡。它不會引起手足口病，但新生兒感染初期症狀不明顯，如發燒、活力不佳等，卻可能迅速惡化成心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭。

桃園疫情持續升高 5週都破警戒線、92班停課

桃園疫情也明顯升溫。第44週到第48週的腸病毒就醫人次一路從1485人增加到最高1921人，連續 5 週都超過流行警戒值 1200 人，校園也陸續傳出停課。近五週桃園已有 92 個班級停課，今年至 12 月 1 日更累計 607 班受影響，讓許多家長大呼「太可怕」。

新生兒病程變化快 幼童若出現異常務必就醫

疾管署提醒，新生兒感染腸病毒時，常會出現像是忽冷忽熱、精神變差、不太願意喝奶等情況，而且狀況可能在短時間內急轉直下，嚴重時會影響心臟、肝臟或腦部功能，甚至造成多重器官衰竭。

五歲以下的孩子則是腸病毒重症的高危險族群，如果已經確診腸病毒，卻開始變得昏昏欲睡、反應遲緩、走路不穩、手腳無力，或是突然全身抽動、一直想吐、呼吸變得急促、心跳越來越快，都表示病情恐怕在惡化，務必要盡快送到大醫院治療。

