桃園「92班停課」長達7天 腸病毒爆發了
疾管署監測資料顯示，台灣目前正處於腸病毒流行期，今年已累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中9例不幸死亡，為近六年同期最高。桃園市受疫情嚴重影響，近五週已有92個班級因腸病毒停課七天，今年累計停課班級更高達607班，情況令人擔憂。
衛福部疾管署統計顯示，第48週（11月23日至11月29日）全台腸病毒門急診就診人次達11,913人次，與前一週12,161人次相當。實驗室監測近四週數據顯示，社區腸病毒以克沙奇A6型最為常見，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。值得注意的是，今年腸病毒感染併發重症確定病例中，以感染伊科病毒11型最多，共17例，其餘為克沙奇A16型及克沙奇B5型共1例。
桃園市腸病毒疫情持續攀升，根據疾管署監測數據，第44週至第48週（10月26日至11月29日）桃園市腸病毒健保門急診就診人次分別為1,485人次、1,657人次、1,766人次、1,921人次及1,748人次，已連續五週超過流行閾值1,200人次。腸病毒傳染力極高，導致桃園地區許多學校被迫停課。統計資料顯示，第44週至第48週近五週內，桃園因腸病毒停課的班級高達92班，而今年截至12月1日，桃園累計停課班級數更達607班。
疾管署特別提醒，新生兒感染腸病毒可能出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量減少等症狀，且病程發展迅速，若未及時治療可能演變為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重時可能危及生命。此外，五歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，若經醫師診斷感染腸病毒後，出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應立即送往大型醫院接受治療。
專家建議，預防腸病毒感染最有效的方法是勤洗手，尤其是接觸嬰幼兒前後、進食前、如廁後，都應徹底清潔雙手。家長也應避免帶有腸病毒症狀的孩童前往公共場所，並保持居家環境清潔，定期消毒經常接觸的物品表面，有效降低感染風險。
