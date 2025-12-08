桃園 AI 環境污染辨識系統 榮獲「國家永續發展獎」

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】

桃園市環保局獲得多項國際獎項的「AI 環境污染辨識系統」，在 147 個參獎單位中脫穎而出，榮獲本屆「國家永續發展獎」政府機關類獎項。今（8）日於行政院國家永續發展委員會舉行頒獎典禮，由環保局長顏己喨代表受獎。此獎項被視為永續治理領域的最高榮譽，顯示桃園在智慧環境管理的推動成果已達國家級標竿。

顏己喨局長表示，「AI 環境污染辨識系統」已成為桃園推動智慧環境治理的重要基礎，透過科技工具提升稽查效率，使環境管理由過去的被動處理逐步轉向主動監測。系統整體辨識準確率達 80% 以上，稽查效率提升超過 55%，並有效減少多類型環境陳情案件，顯示科技應用已對環境品質改善產生具體效益。系統涵蓋施工揚塵、河川水色、水體污染、車輛改裝等多項環境議題，並結合影像辨識、物聯網與雲端分析，形成跨域整合的環境監測模式，強化市府在環境治理上的即時性與精準度。

環保局表示，「AI 環境污染辨識系統」，在本次國家永續發展獎中獲得肯定，反映市府在智慧治理與永續推動上的持續投入。系統可即時偵測施工揚塵、河川水色變化、水體污染跡象及疑似違規車輛改裝情形，導入後有效提升稽查效率並減少環境陳情案件，對市容與環境品質改善具有明顯助益。系統亦與跨局處平台串聯，建立警示與通報機制，並透過 LINE 等管道即時回報，提升行政效率與資訊透明度。

環保局指出，本系統近年來在國內外屢獲肯定，包括 2024 ASOCIO DX Award 公部門組 HealthTech Award 首獎、2024 WITSA ICT Excellence Award 永續成長與循環經濟獎首獎、2025 英國綠蘋果環境獎金獎、Smart 50 Awards、台灣永續行動獎金獎、台灣行動獎金銀獎、GO SMART Award 等多項獎項，凸顯桃園在智慧城市與永續治理的完整布局與實績。

環保局強調，未來將持續擴大 AI 技術於空氣、水質、市容管理等領域的應用，深化跨局處資料整合，並與產學研強化合作，形塑公私協力的永續治理模式。桃園將以此次獲獎為契機，持續精進環境監測能量，朝向「永續、宜居、具韌性」的智慧城市目標邁進。(圖：桃園市環保局提供)