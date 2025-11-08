桃園 CT醫療車開進觀音 居民稱便

桃園市衛生局啟動全國首輛車載行動電腦斷層掃描儀，首站8日駛進觀音區，一早就有不少民眾前往排隊。（廖姮玥攝）

桃園市衛生局啟動全國首輛車載行動電腦斷層掃描儀（CT車），首站8日駛進觀音區衛生所，一早有不少民眾前往排隊。觀音區首位登上CT車檢測的53歲孫小姐興奮表示「舒適到快睡著」，不用大老遠跑到中壢市區就能做到斷層掃描。

市府衛生局表示，行動CT醫療車將優先支援桃園市低劑量電腦斷層肺癌篩檢計畫，並深入高風險職場及醫療資源不足地區，讓市民在家附近即可享有醫院等級影像檢查服務，縮短城鄉醫療差距。

肺癌為目前國人罹癌最高的病症之一，由於觀音區醫療資源較匱乏，加上重工業區發展快速，鄰近4大電廠及焚化爐周邊下風處1公里的里鄰設籍10年以上者，篩檢率卻僅10.1％，市府將逾6000萬元的CT醫療車優先開進觀音區，讓觀音居民就近享有高規格醫療資源，縮短城鄉醫療差距落實醫療平權，不再讓距離成為健康的阻礙。

「舒適到快睡著！」孫小姐表示，住在觀音新坡地區逾30年，收到區公所通知一早和丈夫就到衛生所等候檢測， CT醫療車內有專業醫師講解，檢測過程中醫師會先講解、練習憋氣等，整體檢測約5分鐘即可完成，非常舒適，不用大老遠跑到市區，非常便利。

衛生局指出，CT醫療巡迴車優先進駐觀音區，盼能增加民眾篩檢率，另外將加強講座宣導、巡迴醫療及媒體推廣，並規畫結合區域醫院資源，提升便利性與篩檢率。