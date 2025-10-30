桃園《After Landing》亮相！周董子弟兵操刀 2月吸60萬人：還有藏頭詩
記者羅欣怡／桃園報導
桃園市全新的城市主題曲《After Landing》亮相，打破藍綠框架，獲得多位議員的好評，一致希望市府在不違反著作權的規範下，爭取更多授權機會。國民黨市議員陳韋曄、無黨籍市議員謝美英期盼藉此讓歌曲在更多場合被聽見，民進黨市議員許家睿則表示，期盼此歌曲成為桃園的一部分，打造新一代桃園人的回憶。
桃園市政府新聞處今年推出全新主題曲《After Landing》，找來新生代創作歌手「小派」派偉俊操刀，展現桃園國際化的城市意象。派偉俊不僅擔綱創作及演唱，本人也跟著拍攝團隊，實地前往桃園多處知名景點取景，結合MV完整呈現桃園城市魅力，更在今年八月底的「桃園珍珠海岸國際音樂節」登台演唱，讓桃園的城市歌曲被更多人聽見。
桃園市議員謝美英表示，城市主題曲《After Landing》成績遠超過《桃園進行曲》改編版，於8月19日上線後，兩個多月就吸引超過60萬次點閱，顯見桃園年輕世代文化行銷策略奏效。
她表示，桃園市政府應該該持續與派偉俊以及經紀公司合作，爭取讓歌曲在更多場合播放，像是即將迎來的跨年晚會，或是城市的其他節慶活動安排現場演出，讓更多人聽見「桃園的聲音」。
桃園市議員陳韋曄提到，打造城市主題曲的用意在於讓更多人聽見桃園、喜歡桃園，不過，依目前授權規範，歌曲或MV只能於與市府相關的官方場合或活動播放，市民若是要在婚禮、企業尾牙應用都受限，連在地球隊想要當應援曲都沒辦法，建議市府在不違反「原創權益」前提下， 開放申請合法使用。
民進黨市議員許家睿表示，《After Landing》歌曲含義深遠，因為述說的不是到桃園就離開，而是降落後，可以停留在桃園，到各個景點探訪。他也肯定MV以「尋寶」概念做串聯，包含石門水庫、大溪老街、草漯沙丘、觀新藻礁、桃園市立圖書館總館、桃園市兒童美術館等景點都藉此被看見。
許家睿也提到，桃園世代都有自己的歌曲，像是前縣長吳志揚時代推出《桃園健康瘦瘦拳》到，便是首長帶動歌曲，增加影響力的案例。他表示，新的主題曲是首舒服的歌，應該再多宣傳，讓各地旅客都知道，也要成為桃園生活的一部分、成為新一代桃園人的回憶。
