桃園 TAI客語系統上線 手機輕鬆學

「桃園大客家AI客語學習系統」8日正式發表，系統整合AI聊天、即時翻譯、闖關測驗3大功能，也可切換四縣、海陸2種客語腔調，市長張善政（右四）表示，系統讓初學者循序漸進，在互動回饋中建立信心，消除學客語的距離感。（廖姮玥攝）

桃園市客家局斥資150萬元、歷經2年開發測試的「桃園大客家AI客語學習系統」8日發表，該系統整合AI聊天、即時翻譯、闖關測驗3大功能，同時可以切換四縣、海陸2種客語腔調，更導入可愛的原創虛擬角色「阿哈」及「愛卡」，作為客語學習功能的引導夥伴。市長張善政表示，系統結合即時翻譯與闖關式學習設計，讓初學者循序漸進，在互動回饋中建立信心，消除學習客語的距離感。

桃園大客家AI客語學習系統成果發表會昨在聯新國際醫院國際會議廳舉辦，張善政示範如何與虛擬人物對談，拉近AI客語學習與一般民眾的距離。

張善政表示，系統成功整合AI聊天、即時翻譯及闖關測驗3大核心功能，民眾僅需透過手機即可隨時隨地學習，桃園做為多元族群共融城市，市府未來計畫將此成功經驗推廣至原住民族語學習，完善多語環境，落實族群語言保存與推廣。

客家局局長范姜泰基表示，系統導入AI聊天支援客華雙語輸入，也可更換四縣、海陸2種客語腔調，即時翻譯提供零時差的華轉客、客轉華語言轉換服務，闖關測驗設計單詞、句子、對話3個關卡，讓使用者從基礎開始學習發音與詞彙，再進階到句型應用，最後到對話理解，循序漸進幫助使用者學習客語。

范姜泰基說，桃園大客家Taoyuan TAI Hakka系統名稱「TAI」，是由代表桃園Taoyuan的T，再加上AI，就成了客語中「大」的發音，象徵桃園客家與科技同行。希望以桃園為起點，結合智慧科技推動客語傳承，開創更「大」的未來。