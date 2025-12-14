桃園1地區明停水7小時 台水籲提早儲水
配合桃園市桃園區同德五街276號對面新裝工程斷管連絡，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(15)日上午11時至下午18時，桃園區同德五街沿線範圍含巷弄將進行7小時施工停水，請民眾記得把握時間儲水。
台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 64
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 8
威力直逼輕颱蹂躪！「16縣市」恐飆8級強風 外出注意
根據中央氣象署於13日晚間10時許的最新公告，因受到東北季風的增強影響，今（13）日發布強風特報，涵蓋新北市、桃園市、新竹市及其他14個縣市，預計將出現平均風速達6級以上或陣風可達8級的情況。這些地區的民眾在戶外活動時需特別注意安全，尤其是在高處或開放空間。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
快訊／青森6.7強震！日本氣象廳緊急開記者會 「首波海嘯」已抵達
日本青森縣東方外海當地時間12日上午11時44分再度發生強震，規模達6.7，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」，並呼籲民眾立即遠離海岸，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。對此，稍早氣象廳宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光
受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象單位提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團何時抵達台灣？ 鄭明典曬1圖示警：很接近了
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北有感降溫，前氣象局長鄭明典指出，目前冷高壓沿著青藏高原邊緣往南移動，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團發威！今明兩天最冷「跌至10度低溫」 這時間才回溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，乾空氣南下、雲層及降水回波南移消散中。最新歐洲模式模擬顯示，今日至週二（16日）晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明（15日）晨及週二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 3
財劃法不副署？周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！
賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待；資深媒體人周玉蔻今（14）天一早撰文寫下，國會濫權大反攻！立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行！法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例！台灣新的政治局勢即將出現！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 51
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 46
大陸冷氣團今晚南下 氣象專家：全台「冷的非常有感」
今（13）日白天天氣仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續。氣象專家林德恩表示，今晚起大陸冷氣團開始南下影響，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水
大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點
入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 4
首波「大陸冷氣團」殺來全台極凍 「2地區」低溫跌破10度！
生活中心／江姿儀報導今（11日）各地多雲到晴、早晚稍涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；下半天起東北季風稍增強，北部、東北部及東部轉雨。對此，氣象專家林得恩示警「低溫再下修！」，週六（13日）下午大陸冷空氣南侵，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫最明顯，低溫寒冷全台有感，「2地區」會再下降1至2度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
週日大怒神式降溫「恐跌破10度」 北部3500米高山有望飄雪
東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨，且大陸冷氣團14日至15日清晨影響最有感，局部低溫恐跌破10度，而3500公尺以上高山13日晚間至14日有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
首波冷氣團來襲! 週六晚起降溫 北部低溫恐探10度
生活中心／綜合報導入冬之後，第一波大陸冷氣團來襲，週六白天北部、宜蘭地區濕濕涼涼，中南部天氣相對穩定，但入夜之後，氣溫驟降，加上輻射冷卻效應影響，甚至3500公尺以上高山有機會降雪。而這波週日到週一會是最冷時刻，各地將會冷的非常有感，部分平地低溫甚至下探10度。民視 ・ 16 小時前 ・ 1
超猛冷氣團襲台！「這時段」是高山降雪唯一機會 低溫恐殺到10度下
入冬最強的大陸冷氣團將在今（13）晚報到！引頸期盼高山初雪的民眾，請把握可能機會。氣象專家指出，海拔3500公尺以上的高山，在今日下半天到深夜將處於微量飄雪「臨界條件」，是本波冷空氣最有可能降雪的時機。隨著入夜氣溫續降，高山水氣與低溫能否短暫配合，成為追雪族關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
青森強震上修6.9！海嘯警報解除 仍要小心規模8以上巨震
日本今（12日）再度經歷一場震撼，青森縣外海強震規模上修到6.9，震源深度約17公里。這起地震在北海道、東北地區與關東甲信越甚至靜岡縣都有感，其中，青森縣的八戶市、十和田市等地，以及北海道函館市、岩手縣盛岡市、宮城縣登米市等地均觀測到最大震度4級的搖晃。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團報到入夜明顯降溫 低溫下探10℃ 最冷明晚至周一清晨
中央氣象署警示今晚大陸冷氣團南下，氣溫將明顯下降，中部以北、宜蘭低溫攝氏11度到14度，局部地區可能出現10度低溫，最冷時間點在明晚至周一清晨 。氣象署預報員劉沛滕指出，今晚起海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會，明天天氣轉為乾冷。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前 ・ 24
第一波冷氣團來襲！鄭明典：強烈冷平流把冷空氣往台灣送
今年第一波冷氣團本周報到，周六晚間起全台將明顯降溫，最低溫下探12度。Yahoo《天氣多一典》主持人鄭明典在臉書上發文解釋「西北流」跟台灣低溫的關係。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 12