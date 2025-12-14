桃園1地區明停水7小時 台水籲提早儲水

生活中心／江姿儀報導今（11日）各地多雲到晴、早晚稍涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；下半天起東北季風稍增強，北部、東北部及東部轉雨。對此，氣象專家林得恩示警「低溫再下修！」，週六（13日）下午大陸冷空氣南侵，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫最明顯，低溫寒冷全台有感，「2地區」會再下降1至2度。

