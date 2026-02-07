桃園1家3口債務糾紛當街遭擄！ 警逮9惡煞竟有「8人未成年」

桃園街頭驚傳擄人案件！鄭姓嫌犯與張姓男子有債務糾紛，竟趁著張姓男子一家三口外出購物時，夥同另外8名青少年當街擄人，警方據報攔截圍捕，不到一小時救出三名人質。

路旁突然出現黑色廂型車，接著多名青少年迅速聚集，下一秒竟當街將一輛小客車內的3人強行拉下車，押上廂型車後迅速離去。事發就在2號，張姓男子載著妻女外出，行經桃園中園路時，疑似債務糾紛，遭47歲鄭姓男子夥同8名青少年，分乘2輛廂型車前來討債，不僅攔車，更直接當街將一家三口擄走。

廣告 廣告

警方接獲通報後，立即啟動攔截圍捕行動，警方先在平鎮區育達路一帶成功攔車，不到一小時就救出張姓男子的妻女，隨後更在平鎮區忠孝路一處民宅中救出遭限制行動的張姓男子，當場逮捕主嫌鄭姓男子等九人。警方依妨害自由、傷害等罪嫌，將相關人等移送桃檢偵辦。

※犯罪行為，請勿模仿

桃園／林注強、王華琳、郭致汎 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

助鍾文智查個資暴力討債 南港派出所副所長聲押

基隆小吃攤工讀生遭擄！3嫌持刀槍逼問友下落 問3小時未果丟包

欠百萬賭債2大學生遭擄 霹靂小組荷槍實彈攻堅救援