桃園1月人口增加率居全國之冠 完整產業聚落與多元投資動能是關鍵
桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議，聽取民政局「緣定桃園幸福起飛」專題報告後表示，去（114）年桃園總人口增加率已逾7‰，為六都之首，顯示桃園已成為北部地區吸引人口移入的重要城市。市府團隊將持續精進市政建設，打造宜居生活環境，讓市民安居樂業，使桃園成為值得長久生活與發展的幸福城市。
張善政指出，桃園的人口成長並非仰賴單一產業，而是完整產業聚落與多元投資動能累積的成果。近年市府持續接獲企業投資與土地開發需求，顯示桃園整體經濟環境具高度吸引力。
張善政強調，市府未來將同步強化教育、交通、社福及婦幼等政策配套，並關注年輕家庭與育兒支持，確保人口成長轉化為城市永續發展的正向力量。
張善政也提到，各局處於年底規劃辦理尾牙或春酒時，可跨局處共同舉辦，促進局處人員間互動，營造友善的人際互動環境。
副市長王明鉅表示，今年一月份桃園人口增加率達0.67%，位居全台之冠，展現城市長期發展與人口移入動能。他指出，各局處因業務性質與性別結構不同，建議各局處自主規劃跨局處的團體活動，透過自然互動促進交流，加深彼此情誼。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
張善政除夕夜桃園大廟「開門見春」 發放元氣搖搖馬造型福袋
農曆春節即將來臨，桃園市政府今(11)日公布市長張善政、副市長蘇俊賓及副市長王明鉅3人春節走春、發送福袋行程，自2月14日小年夜前一日起至3月2日元宵節前，預計走訪全市共81間宮廟，發送「元氣搖搖馬」造型福袋，向市民朋友獻上新年祝福，祈願新的一年萬事順遂、馬運亨通。 民政局長劉思遠表示
卓榮泰參訪綠色照顧典範社區 打造友善農村也推長照3.0
行政院長卓榮泰、農業部陳駿季今天中午在民進黨市議員議員張肇良等人陪同下，參觀桃園市龍潭區高原社區發展協會，該社區獲得農業部全國10大社區「綠色照顧」優良典範。卓榮泰指出，台灣今年進入超高齡社會，政府從原先推動長照2.0也升級為長照3.0，農民津貼提高至1萬元，退休儲金負擔降為40％，打造友善的農村生活。
訪龍潭菜園 卓榮泰：農民津貼增至1萬、1153億完成長照3.0全民照顧
行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季今（10）日中午參觀龍潭區高原社區發展協會由農村長者耕種的菜園，該社區獲農業部全國十大社區「綠色照顧」優良典範。卓榮泰指出，台灣今年進入超高齡社會，467萬名長者佔總人口數20.06％，政府從原先推動「長照2.0」也升級為「長照3.0」，農民津貼提高至1萬元，退休儲金負
確保年節供貨充裕穩定 張善政視察桃園魚市場、果菜市場為民把關
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政十日清晨分別前往桃園魚市場及果菜市場，視察年前魚…
雙黃燈不是免死金牌！紅線、黃線罰則差很大 最高罰1200元
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導市區停車位難找，不少駕駛習慣在紅、黃線路段打雙黃燈臨停。不過，台中市交通警察大隊提醒，雙黃燈並非「免罰金護身符...
助顏損弱勢家庭 基金會籌募經費供支持 (圖)
陽光基金會表示，為幫助逾550戶遭逢燒傷、或罹病而陷入困境的顏損弱勢家庭，現正籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，提供生理復健、居家護理、營養品補助及家庭同儕支持等服務。
台灣區觀光協會聯合會總會長就任 林吉財：打造像日本「讓人一來再來」
台灣區觀光協會聯合會總會長林吉財從前任林務局長手中接下印信，擔任第十屆總會長，台中市觀光旅遊局長陳美秀趕往高鐵台中站旁監交，而全台12縣市旅館公會、觀光協會數百名業者齊聚台中，場面熱鬧喧騰，林吉財說，「讓台灣像日本那樣，讓人家（國際觀光客）一來再來。」
把握春節連假衝一波！埔心牧場：2月23日休園重整，暫時向大家道別
把握春節連假衝一波！埔心牧場表示，為了提供更完善的服務，將於2026年2月23日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別。
徐其萬回鍋接桃議國民黨團總召 承諾守護桃園建設與發展
桃園市議會今（11）日上午舉行國民黨黨團總召暨幹部交接典禮。議長邱奕勝表示，國民黨自縣議會時期至今在議會皆為多數黨，但「多數更要謙卑」，唯有藍綠及無黨籍三黨良性合作，才能創造議會、行政與市民三贏局面。 今天國民黨團交接現場，包括民進黨總召許家睿及無黨籍總召段樹文等人到場祝賀，展現桃園政
鄭麗君今晚赴美簽屬關稅協定 設定6大目標堅守4原則
台美對等關稅定調為15%不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇等。行政院台美經貿工作小組今天（10日）表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
ABC 10電視台報導，加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅（property taxes）提案，已獲州務卿核准...
蝦皮智取店「包裹卡櫃拿不出」！網曝脫困方法 官方教1招解決
這名女子在Threads發文求助，表示她到蝦皮智取店領貨時，發現包裹箱子太大，卻放在單一格櫃位，加上上下層板活動空間有限，導致包裹卡在櫃子裡無法拿出，即使左右挪動也無果。影片曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「我也有遇過，完全拿不出來，要拿的時候真的傻在那裡，最後...
高市弱勢兒少餐食數位化 一卡通票卡寒假守護每一餐
高雄市政府社會局自民國98年起辦理弱勢家庭兒少餐食計畫，長期推動弱勢兒少餐食計畫，115年起正式將紙本餐券升級為「可重複使用之一卡通票卡」，合作通路也從原本的4家業者大幅擴展至全國一卡通特約商家，不僅讓兌換選擇更豐富、提升領餐便利性，更因票卡化兼顧隱私與尊嚴，讓孩子在寒暑假也能感受社會的溫暖與陪伴。
桃園市長張善政勉春節留守消防同仁 感謝堅守崗位守護市民
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政九日下午前往消防局第一大隊中路分隊，慰勞消防同仁…
153坪一家四口透天別墅，引山影入室、找回生活的留白
遠離城市密度後，光線的移動、風的方向、山影的層次都被放大，設計於是化為一種溫和的引導。153.91 坪的預售透天別墅，位於半山腰處，是為一家四口量身打造的休憩之所。空間內引入建築語彙，以大理石紋磚包覆大柱，牆面則塗抹特殊漆料，詮釋建築體的宏偉寧靜。
桃園市府9大服務春節不中斷 垃圾車收運時間一次看
桃園市長張善政今（11）日上午於市政會議前，率領局處首長宣布桃市府「115年春節服務不打烊」措施。張善政表示，今（115）年農曆春節假期自2月14日至22日，為期9天，市府整合環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買等九大不打烊暖心措施，確保春節期間市
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」