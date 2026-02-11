桃園1月人口增加率居全國之冠 完整產業聚落與多元投資動能是關鍵

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議，聽取民政局「緣定桃園幸福起飛」專題報告後表示，去（114）年桃園總人口增加率已逾7‰，為六都之首，顯示桃園已成為北部地區吸引人口移入的重要城市。市府團隊將持續精進市政建設，打造宜居生活環境，讓市民安居樂業，使桃園成為值得長久生活與發展的幸福城市。

桃園市副市長王明鉅建議各局處自主規劃跨局處的團體活動，透過自然互動促進交流，加深彼此情誼。圖：市府提供

張善政指出，桃園的人口成長並非仰賴單一產業，而是完整產業聚落與多元投資動能累積的成果。近年市府持續接獲企業投資與土地開發需求，顯示桃園整體經濟環境具高度吸引力。

桃園市民政局「緣定桃園幸福起飛」專題報告。圖：市府提供

張善政強調，市府未來將同步強化教育、交通、社福及婦幼等政策配套，並關注年輕家庭與育兒支持，確保人口成長轉化為城市永續發展的正向力量。

張善政也提到，各局處於年底規劃辦理尾牙或春酒時，可跨局處共同舉辦，促進局處人員間互動，營造友善的人際互動環境。

副市長王明鉅表示，今年一月份桃園人口增加率達0.67%，位居全台之冠，展現城市長期發展與人口移入動能。他指出，各局處因業務性質與性別結構不同，建議各局處自主規劃跨局處的團體活動，透過自然互動促進交流，加深彼此情誼。

