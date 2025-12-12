桃園10間質感咖啡廳推薦！「史努比生乳酪、手工抹茶麻糬司康」等跑咖控請直接收藏 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: IG@cafeperse/@cifong_studio

桃園作為台灣的門面，不僅是國際交通樞紐，同時也蘊含了深厚的人文氣息，這點可從桃園各地不勝枚舉的咖啡廳驗證！本篇精選10間桃園的質感咖啡廳，讓你在忙碌生活之餘，趁著閒暇時間好好體驗桃園咖啡廳的悠閒，讓自己緩下腳步享受美味咖啡、茶點的療癒時刻！

[table-of-contents title=''][/table-of-contents]

桃園咖啡廳推薦1：鞠分號

鞠分號的店家外觀看起來風格簡約潔白，店內也是沿襲一貫風格搭配上木製桌椅，整體呈現出濃厚的文藝質感氣息。

廣告 廣告

芋泥布丁焙茶戚風的這種芋泥搭配布丁很受饕客歡迎，其中布丁是類似烤布蕾的口感，更添這道甜品的質感，讓人垂涎三尺！

店家資訊

地址：桃園市桃園區慈祥街32號

電話：0989-530-450

營業時間：週五週六13:30-21:00、週日一13:30–19:00、週四13:30-18:00（週二三公休）

鞠分號IG

桃園咖啡廳推薦2：野也

野也整體以白色和莫蘭迪色互相做搭配，戶外座位區以植栽和木質家具做擺設，呈現出一種慵懶的氛圍，店內也以木質家具做營造，彷彿來到世外桃源！

店內有鹹蛋黃巴斯克的選項，鹹蛋黃的濃郁搭配上巴斯克本體的綿密，兩者完美交融，創造出既獨特又有突破性的甜品！

店家資訊

地址：桃園市楊梅區裕成路139號

電話：03-481-5783

營業時間：平日11:00-18:00；假日11:00-19:00（週三四公休）

野也IG

桃園咖啡廳推薦3：美焦咖啡

美焦咖啡有著復古的日系燈牌，加上木質小裝飾，增添了整體乾淨文青的氣息。甜品和飲品擺放整齊，放在木條桌椅上，顯得賞心悅目。

店內的青檸美式蘇打喝起來清爽清香，自然的清新香味搭配蘇打水的刺激口感，搭配草莓美焦生乳酪的甜蜜細膩，可以一邊解膩一邊清新口腔的負擔，跑咖控趕緊來品嘗看看！

店家資訊

地址：桃園市中壢區實踐路80巷10號

電話：0972-402-688

營業時間：週五至週三13:00–18:00、週四公休

美焦咖啡IG

桃園咖啡廳推薦4：渺 渺 café

渺 渺 café以簡約風貫穿整體裝潢，用木質或籐編椅子，莫蘭迪色的隱約呼應些許綠色植栽，穰人心情頓時放鬆了起來。

店內除了有各式拿鐵和茶類外，還有許多甜品，如焙茶水蜜桃戚風、伯爵草莓戚風、焦糖海鹽戚風等，渺渺 café中的每道甜點皆是手工製作，配合當季水果來改變甜品菜單，以呈現出最用心的樣貌！

店家資訊

地址：桃園市中壢區領航北路二段50號

電話：03-2876305

營業時間：12:00-18:00（店休日請洽官方IG）

渺 渺 café IG

桃園咖啡廳推薦5：????? ??????

白色簡約風格搭配上些許暖光，整體氣氛相當愜意，此外店內的位置彼此保有距離，不會太過壓迫。店內甜品以司康為主，不同於其他司康店，Nueve Studio有著各種口味搭配店內不同咖啡或茶類，喜愛咖啡配茶點的你不能錯過！

Nueve Studio以司康打響名聲，既有甜也有鹹，後來還研發出名為Sconbo的甜品，比司康小但內餡卻是誠意十足，有布蕾焦糖、伯爵海鹽 、烏烏烏龍、抹茶麻糬、可可脆粒、芝麻麻麻薯等超多口味，後來還研發出另外三種也很受歡迎的口味，讓人愛不釋手！

店家資訊

地址：桃園市中壢區永園路一段506號

營業時間：週一至週六09:30-18:00、週日11:00-18:00（週三公休）

Nueve Studio IG

桃園咖啡廳推薦6：???????? ??. 美若靡商行

以「周末甜點店」的稱號聞名，開店時間皆為周末，平日不開店，Mellowed Me開在外觀就像一般住宅但其實為甜點工作室的桃園市區附近，店內以沙發等家具營造出舒適居家的用餐環境。

饕客都別喜愛Mellowed Me的抹茶系列商品，如抹茶邱翠葡萄帕妃杯、小山園焙茶拿鐵、五十鈴抹茶拿鐵等多元的抹茶商品，每個品項皆是用心挑選，使用品質好的抹茶粉製成。當然他們也有販售其他口味的帕妃杯和蛋糕，非常適合每個人到訪品嘗！

店家資訊

地址：桃園市桃園區會稽一街82巷10號

營業時間：12:00-18:00、週六至22:00

???????? ??. 美若靡商行IG

桃園咖啡廳推薦7：七葑

一整棟的透天厝就是七葑顯眼的標誌，門口以木製門框和窗框，以及大面的玻璃搭配建築物本身的純白，質感優雅就藏在細節裡。店內以竹藤與復古家具做擺設，打造一個愜意慢步調的環境，讓人不自覺忘卻煩憂。

說到店內最熱門商品，就不得不提到戚風蛋糕加上不同口味的鮮奶油了，形狀可愛又帶著卡通特效的鮮奶油搭配濕潤蓬鬆的蛋糕體，在口中交織出最甜蜜治癒的滋味！

店家資訊

地址：桃園市平鎮區延平路二段430巷58號

電話：0909-013-558

營業時間：11:30-18:30

七葑IG

桃園咖啡廳推薦8：珀舍 Perse

珀舍 Perse店內大片落地窗搭配純白主色調，呈現出明亮潔淨和淡雅氛圍，再以小擺飾妝點牆面和角落，亮點在於盤子、桌巾的特殊選擇，彷彿在進行一場歐式下午茶，雅致中而不遺漏任何精美細節！

珀舍以其巴斯克蛋糕、洞洞乳酪、大查生乳酪和大史生乳酪最為熱門，手工自製的甜品不僅口味合宜連外型也賞心悅目，店內菜單不只這些更包含許多當季的水果類蛋糕或者咖啡鹹食，很適合在悠閒的環境裡與友人來場心靈之旅！

店家資訊

地址：桃園市中壢區興仁路一段168號

電話：0925-191-225

營業時間：12:00-18:00（週三公休）

珀舍 Perse IG

桃園咖啡廳推薦9：Woogoom 伍耕

低消逝一束花的咖啡廳簡直浪漫至極！隱身於中壢後火車站巷弄裡的「Woogoom 伍耕」是間將花藝與咖啡巧妙融合的質感咖啡廳，老宅外觀保留古樸紅磚與低調招牌，走進室內便能感受到溫潤木質調與柔和燈光交織出的舒適氛圍；大量綠意植栽與精心佈置的鮮花在各個角落綻放，讓空間既有浪漫氣息又富有生命力。

店內的甜點與飲品雖走輕盈路線，不過風味清爽、美感到位，與環境氛圍完美呼應，而在啜飲咖啡或品味蛋糕的同時，顧客也能自由挑選屬於自己的花束、包裝紙顏色與緞帶，將日常儀式感延伸到生活之外。不論喜歡拍照、崇尚韓系花藝，或只是想讓心安靜一下的你，在這片被花香包圍的小天地都能找到自己的慢節奏。

店家資訊

地址：桃園市中壢區蘭州二街5號

電話：0933-223-878

營業時間：12:00-17:30（最晚入場16:30，店休日請洽官方IG）

伍耕IG 線上預訂

桃園咖啡廳推薦10：叄拾捌號咖啡店

以復古懷舊的燈牌為顯眼標誌，搭配花玻璃更有古早味道，店內燈光溫暖，整體以老宅感延伸，復古的基調顯露在各種老物、和擺設中，是個能與好友一同感受舊時光的好地方！

店家自製的果醬每次都是饕客到訪必吃的品項，曾經就組合過櫻桃和荔枝製成果醬，搭配烤得香酥的吐司，香氣四溢、讓人胃口大開！

店家資訊

地址：桃園市桃園區中正路1428號

營業時間：11:45–19:00（週四五公休）

叄拾捌號咖啡店IG

【延伸閱讀】

PHOTO CREDIT: Harper's BAZAAR Taiwan

【延伸閱讀】

台中必訪10間特色咖啡廳！「老宅神級乳酪蛋糕、媲美Lady M的千層」口袋名單大公開

【延伸閱讀】

南投咖啡廳推薦！「日月潭漂浮茶屋、最美玻璃屋咖啡館」IG打卡必訪

【延伸閱讀】

【延伸閱讀】

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載