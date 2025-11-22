桃園114年勞工親子健行登場 王明鉅勉勞工均衡生活
記者陳華興／桃園報導
桃園市副市長王明鉅二十二日上午前往大溪區，出席「一一四年勞工親子健行活動」。本次活動吸引近四千位勞工朋友與親子共同參與，在晴朗天氣下，一起培養健走習慣、建立健康體能並享受親子共度的悠閒時光。現場也安排趣味抽獎活動，讓勞工朋友在輕鬆愉悅的氛圍中放鬆身心、共享周末假期。
王明鉅表示，感謝勞工朋友在各行各業的辛勞付出，市府一向十分重視各總工會所辦理的勞工育樂活動，本人也多次親自參與和勞工朋友一同同樂。他鼓勵大家在繁忙工作之餘，更要均衡生活關注自身健康，多多參與運動型活動；並祝福所有參與者盡情享受親子同樂的美好時光，活動順利圓滿。
勞動局表示，市府長期重視勞資關係和諧與勞動權益保障，今（一一四）年度編列二千一百六十萬元補助桃園市各級工會辦理勞工教育及育樂活動，未來將朝寬列勞工育樂預算及彈性勞教預算2大目標邁進；此外，市府持續推動「勞工五夠力」政策，提供資源並增加工會量能，辦理多元化職業訓練、就業方案及強化勞資、輔導功能，同時持續推動勞動法規及職業安全衛生法等法令宣導，協助企業建立優質的就業環境，積極保障勞工權益。
包括大溪區區長徐景揚、市府勞動局主任秘書洪清淵、桃園市總工會理事長陳若蘭等均一同出席活動。
