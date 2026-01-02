桃園13區戶政事務所推「出生登記送好禮」 新手爸媽可領限定好禮

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市13區戶政事務所即日起推出「出生登記送好禮」活動，民眾只要在30日前的活動期間，前往各戶政事務所為新生兒辦理出生登記，就能獲贈「寶寶水杯」，桃園市政府民政局表示，新生兒須於出生後60日內，完成出生登記，民眾可把握機會領取限定好禮。

民政局提醒，辦理出生登記應備妥出生證明書、戶口名簿、申請人國民身分證與印章(或簽名)，至於已於出生證明書約定子女從姓者得免附子女從姓約定書，另，申請各項補助則應準備金融機構存摺等。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝

馬太鞍堰塞湖水位降了！怪手超人壩頂開挖 最新引流畫面曝

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

