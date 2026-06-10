桃園150人獲頒永瑞優良學生獎學金 蘇俊賓勉勵學子勇敢追夢

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114學年度永瑞優良學生獎學金頒獎典禮。圖：市府提供

桃園市副市長蘇俊賓今（10）日下午於桃園市政府大禮堂，出席「114學年度永瑞優良學生獎學金頒獎典禮」。蘇俊賓表示，永瑞慈善事業基金會24年來持續推動獎學金計畫，長期陪伴優秀清寒學生成長。他鼓勵獲獎同學在獲得這份榮譽與肯定的同時，也能進一步思考企業長期投入公益的初衷與意義。許多企業家在成長過程中曾受惠於社會資源與他人協助，因此在事業有成後選擇回饋社會，透過實際行動幫助更多有需要的人，讓善的力量得以延續下去。

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桃園市副市長蘇俊賓指出，今日頒發的獎學金不僅是對學生努力學習的實質鼓勵，也是師長與學校對同學們的高度肯定，更象徵企業將一顆善良與感恩的種子親手傳遞給大家。圖：市府提供

蘇俊賓指出，今日頒發的獎學金不僅是對學生努力學習的實質鼓勵，也是師長與學校對同學們的高度肯定，更象徵企業將一顆善良與感恩的種子親手傳遞給大家。他期勉同學們持續精進自我、勇敢追夢，未來在實現人生目標之餘，也能將曾經獲得的溫暖與支持轉化為前進的動力，並在有能力時回饋社會，讓善意在人與人之間持續傳遞，形成生生不息的正向循環。

今年共有150名優秀清寒學生獲獎，頒發總獎學金40萬5000元。圖：市府提供

昇恆昌股份有限公司總經理江建廷表示，永瑞慈善事業基金會由昇恆昌董事長江松樺以父親江永瑞之名成立，長期投入教育與公益工作。基金會期盼透過獎學金鼓勵學生珍惜學習機會、培養感恩與終身學習精神，並將所學回饋社會。他也勉勵獲獎學生，除了追求學業表現，更應重視品格與價值觀養成，持續精進自我、勇敢追夢，成為社會未來的重要力量。

教育局表示，永瑞慈善事業基金會由昇恆昌創辦人江松樺於民國90年成立，長期投入弱勢關懷與教育扶助。基金會自92年起與市府教育局合作辦理「永瑞清寒優秀學生獎學金」，累計嘉惠近2400名學生、發放逾720萬元獎學金。今（115）年共有150名優秀清寒學生獲獎，頒發總獎學金40萬5000元，期盼透過實際行動鼓勵學子安心就學、勇敢追夢。

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