桃園2年增近8千原住民 千人未改名恐遭註銷身分

原住民身分法5年過渡期已滿，剩30天寬限期，桃園市13區戶所將主動寄發通知，並設置專門櫃檯及專人服務。（圖／桃園市民政局）

《原住民身分法》修正後，原住民族搶恢復身分，桃園2年來增加近8000原民人口，但過去未改名就能取得原民身分的未成年，5年落日條款已於5日到期，民政局統計桃園仍有約近千人恐因此失去原民身分，最後仍有30天寬限期，戶所將逐一寄發通知，呼籲把握最後時間。

《原住民身分法》第4條第3項過去規定，父母離婚或一方死亡，由具原住民身分之一方監護時，其未成年子女得取得原住民身分，但110年1月27日修法時刪除，依舊法規定取得原住民身分者，如未在115年1月5日前未改從原住民父或母姓，或是取用、並列原住民族傳統名字，依法將喪失原住民身分。

民政局指出，依據內政部清查，全國約有7000位族人受影響，桃園市統計約有1000人，戶政科說明，若要繼續維持原住民身分者，必須至戶政事務所申請，選擇取用父或母所屬原住民族傳統名字，或是以漢人姓名並列原住民族傳統名字，也可改從原住民身分的父或母姓。

民政局長劉思遠表示，原住民身分攸關補助、福利及相關法定權益，符合條件的族人務必在期限內至戶政事務所辦理。面對原住民身分法過渡期滿，為協助族人順利完成申辦，桃園市13區戶所將寄發通知，呼籲把握30日寬限期，於2月5日前儘速辦理，若未於催告期間內完成申請，恐將遭廢止原住民身分而無法享有法定福利。

戶所除主動寄發通知，並設置專門櫃檯及專人服務，提供法規說明、申辦流程指引、查詢協助等貼心措施，並將持續透過官網及多元管道加強宣導與輔導，協助族人順利完成登記，確保權益不受影響。

