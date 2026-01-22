桃園2幹線公車1/26起搶先增班！尖峰最短3分鐘一輛

桃園市政府今(115)年推動「幹線公車計畫」，針對既有的台一幹線等五條幹線陸續提升班次。圖：交通局提供

為全面提升公共運輸服務品質與城市形象，桃園市政府今(115)年推動「幹線公車計畫」，針對既有的台一幹線、BR幹線、GR幹線、高鐵幹線及中豐幹線等五條幹線陸續提升班次，同時新闢七條幹線公車路線。市府並將同步推動車輛、候車設施及服務形象升級，期盼打造嶄新、便利且具吸引力的公共運輸服務。

桃園新幹線公車將陸續導入全新電動公車，並將設計具高度辨識度的車身與候車設施塗裝。圖：交通局提供

交通局長張新福指出，桃園新幹線公車將陸續導入全新電動公車，並將設計具高度辨識度的車身與候車設施塗裝；沿線將陸續設置太陽能彩色電子紙智慧站牌與候車亭，提升即時資訊服務並兼顧節能與城市景觀。

交通局進一步說明，自1月26日起，台一幹線與GR幹線實施增班服務，尖峰與離峰班距均大幅縮短，例如台一幹線尖峰最短3分鐘就有一班車，而乘車費率則比照現況方式且享有持市民卡乘車優惠措施。其中台一幹線主要為桃園往返中壢，由1、1A、1B、301、301A等5路線組成，平日往返合計256班次、假日150班次，尖峰班距縮短至3至7分鐘，離峰約10至15分鐘，最久不超過25分鐘。

GR幹線捷運綠線先導公車，以桃園火車站為核心，由多條路線共同組成，其中GR幹線北段為桃園火車站沿中正路往返蘆竹方向，由GR、117、117A、151、152等5路線組成平日往返合計190班次、假日146班次，尖峰班距已達10至15分鐘，離峰班距平均約20分鐘；GR幹線南段為桃園火車站沿介壽路往返八德、大溪方向，由GR2、102、102A、102B、5053、5053A、5096、5096A等8路線組成平日266班次、假日206班次，尖峰班距平均已達10分鐘，離峰班距平均約15至20分鐘。

交通局未來將持續透過幹線公車計畫，滾動檢討提升公車服務內容，打造更符合市民需求的公共運輸系統。交通局提醒，民眾搭乘前可先至桃園市公車動態資訊系統網站或下載「桃園公車」APP，查詢路線、班次時刻及即時動態，以節省候車時間。

