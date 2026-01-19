桃園2校設女性生理盥洗室 提供淋浴清潔空間

廁所裡放了衛生棉、免洗褲，還加裝熱水器，可以簡單盥洗，這裡是桃園市在八德國中首創的女性生理盥洗室，讓突發生理狀況的學生，有個空間能夠安心淋浴和清潔。

八德國中陳同學認為，「會比較安心，畢竟就是每個人生理期的時候，不小心弄到就是會不好意思嘛，在這邊會有自己的隱私，也不用怕被別人用異樣的眼光看待。」

八德國中校長鍾美華回應，「我們學校的使用率應該是每天都會有人用，因為我們全校有1500位孩子，女生也幾乎是佔了一半，再加上我們教職同仁有將近快200位。」

八德國中目前有2間生理盥洗室，門口還設置QR Code使用調查，有學生建議每棟樓都應該裝置，顯示有使用需求。

校長認為，國小學生初經來，孩子會很慌亂，更應該設置生理盥洗室，目前除了八德國中，瑞豐國小也在今年1月剛建置完成。教育局表示，後續將逐步擴充試辦學校，積極推動性別平等和月經教育。

桃園教育局體健科股長陳怡如說明，「今年度核定高中以下200多所學校共計1360萬元，補助學校在校可以設置生理用品定點的提供，這包含國小4年級到高中的階段。」

教育局表示，除設置生理盥洗室外，3年來也推動學校辦理友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫，依各級女學生人數規模分級補助，每校每月補助400至1000元採購生理用品，同時補助經濟弱勢女學生，每人每月200元經費的生理用品。