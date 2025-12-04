桃園2清潔隊員收錢幫清事業廢棄物！自首繳回賄款「仍要坐牢」

桃園地方法院今日針對環境清潔稽查大隊貪污案作出一審判決。焦姓隊員判處有期徒刑2年10月、褫奪公權2年，劉姓隊員判處有期徒刑3年、褫奪公權2年，宋姓業者判處有期徒刑1年4月、緩刑4年、褫奪公權1年。

根據檢方起訴書指出，平鎮區東昌洋行宋姓負責人在未持有廢棄物處理許可證的情況下，擅自收受一般事業廢棄物。為節省處理費用，宋姓負責人透過楊梅區中隊劉姓隊員仲介，行賄中壢區中隊焦姓隊員，協助清運違法收運的廢棄物。

案發期間為民國109年9月至110年2月28日，兩名隊員共收受賄款15萬9600元。焦姓隊員調職後仍持續違法清運，劉姓隊員另收賄3萬2120元。劉姓隊員更曾指示不知情的清潔隊員參與違法清運，收賄5760元。

法院審理認為，兩名隊員身為公務員卻利用職務之便收受賄賂，嚴重破壞公務員廉潔形象。宋姓負責人為圖私利行賄公務員，並違法傾倒廢棄物，破壞環境衛生。考量三人犯後坦承犯行，焦姓、劉姓隊員主動自首，法院依相關規定予以減刑。

此案經法務部廉政署移送偵辦，檢方考量被告繳回犯罪所得等情節，建請法院減刑。宋姓負責人除緩刑外，須向公庫支付5萬元，並提供129小時義務勞務。

