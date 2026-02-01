桃園2至12歲領鮮乳！王明鉅出席陽光幼教交接揭2月23日起跑

桃園市副市長王明鉅昨(31)日晚出席桃園市陽光幼教協會理事長交接典禮。圖：新聞處提供

桃園市副市長王明鉅昨（31）日晚間前往中壢區，出席桃園市陽光幼教協會理事長交接典禮。王明鉅代表市長張善政感謝卸任理事長吳志祥於過去4年任期間的辛勤付出，並期許由新任理事長戴兆庭順利接棒，持續凝聚教育現場能量，帶領協會穩健發展，提升在地教學品質。

王明鉅表示，桃園近10多年來人口成長快速，增加人數已超過30萬人，帶動幼教需求持續擴大。陽光幼教協會在歷任理事長引領下，致力於穩定幼教環境，對桃園教育體系的發展具有重要意義。他指出，市府團隊自上任後高度重視教育福利，除推動國中小營養午餐全面免費，更進一步執行「生生喝鮮乳—桃園鈣健康」政策，從飲食層面照顧學童體質。

廣告 廣告

教育局說明，該項鮮乳政策預計於2026年2月23日正式起跑。服務對象涵蓋設籍或就讀於桃園市的2至12歲幼童，屆時符合資格者可憑「兒童鮮乳卡」或國小數位學生證，每週至全市超過1900家通路門市兌換國產鮮乳或豆漿。配合通路包含四大超商及超市等共八大系統，確保學童能攝取充足營養，減輕家長負擔。

針對教學第一線的支援，市府強調每年均規畫公私立教保機構設施設備改善經費，並定期辦理績優人員遴選計畫，以具體預算支持教保人員的專業服務。現場出席者包括桃園市議會副議長李曉鐘、教育局副局長賴銀奎、中壢區長李日強，以及桃園市陽光幼教協會前後任理事長吳志祥與戴兆庭，共同見證協會傳承。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園巨蛋30年大變身！1.3億景觀改善工程今啟動

桃園電子報攜手中油桃園煉油廠 公益活動展現城市溫度