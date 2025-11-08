桃園20坪現代宅，以預售屋客變打造療癒系Staycation生活感

編輯 張若蓁｜圖片提供 宜荷設計

20坪的預售屋原始建商配置廊道狹窄、天花低矮、採光不佳，因此選擇在客變階段就向建商申請調整格局配置，為理想私宅打下基礎。在裝修上宜荷設計團隊選擇以現代風格為主軸，透過深淺不一的灰米色鋪陳空間，為屋主一家四口打造出療癒鬆弛的渡假感現代宅。



玄關設計以斯曼特特殊塗料鋪陳，輔以弧形語彙，營造出柔軟的迎賓氛圍，而風格突兀的電箱則以掛畫修飾，既為迎賓空間增添一處端景，也讓整體風格更協調一致。公領域採開放式設計，通透視野將採光引入室，輔以深淺不同的米灰色，輕盈感受讓空間尺度悄然放大。客廳天花原有的大樑線條鮮明，設計團隊巧妙以弧形線條修飾天花與牆面的銜接處，並嵌入暖色燈光，柔化空間稜角，營造出溫潤而放鬆的居家氛圍。電視牆立面則以大面留白展現簡約質感，同時隱藏背後管線與控制面板，下方收納櫃以上掀結合抽屜式設計，兼顧便利性與彈性使用。



餐廚空間選用藉由電器櫃與中島吧台為廠癒界線，既兼具收納機能，也繫起場域間的互動性。燈光設計以內嵌線燈搭佐垂吊燈具呈現，在溫馨暖光的照耀下，餐敘時光更有儀式感。廚房電器櫃預先根據小家電尺寸規劃，有條理地排列讓渡出寬敞的走道空間，提升廚房空間的舒適度，也避免電線落地的疑慮。



主臥室床頭牆善用樑下空間，規劃出一整面收納櫃體；以深色門片淡化櫃體存在感，兩側開放櫃則兼作床頭櫃使用，搭配柔和光影設計，既提升視覺層次，又不造成感官負擔。床尾立面同樣設置頂天立地的收納櫃，並於入口旁打造一座一日衣櫃，使收納機能更為完整。兩間兒童房採相同格局配置，並依孩子喜好規劃專屬色彩，讓他們能在自己喜歡的空間裡自在享受專屬的 me time。

宜荷設計／宋志鍾、宋雯鈴、楊韻璇

地址：台北市信義區松德路65號10樓

電話：02-27276778

Email：lotustw888@gmail.com

