桃園20年南崁觀光夜市遭爆停業 管委會闢謠：營運狀況好

桃園市經營超過20年的南崁觀光夜市近日被傳出「即將收攤」消息，甚至連Google Maps上的經營狀態也被改為「永久歇業」，引發討論。對此，南崁觀光夜市管委會特別發文闢謠，強調夜市目前營運狀況穩定良好，攤商正常營業，並沒有任何停業或歇業的規劃。

近日網路傳言南崁觀光夜市將歇業，管委會發文闢謠。（圖／翻攝自南崁觀光夜市臉書）

針對網路上流傳的收攤說法，南崁觀光夜市管委會在臉書粉絲專頁發文指出：「近期有不明來源的惡意謠言，散播『南崁觀光夜市已永久歇業』等不實訊息。」管委會強調，南崁觀光夜市目前營運狀況穩定良好，攤商正常營業，並沒有任何停業或歇業的規劃，同時提醒民眾所有與夜市營運相關的正式資訊，皆以該粉絲團公布為準。

在地人紛紛留言，「原來沒有停！太好啦」、「太好了！都還有營業」、「不能沒有營業啊！我每週期待的就是週二週五去南崁夜市，很重要的地方！」也有人指出，是Google Maps上的錯誤資訊才導致誤會，「但Google上面是寫永久歇業所以大家才會誤會吧！只是這個不知道誰有權限可以去更改」、「如果是沒有歇業，那建議要走法律途徑，修改的跟轉發的都告，不過地圖跟現在發文的名稱不同，可見平時也是疏於管理。」

不過也有網友表示，「禮拜六去都沒什麼攤位，都不知道要買什麼，跟果林夜市撞期就會很少」、「沒有什麼新攤位？新花樣！」更留言希望夜市能「整一下地」、「提升環境整潔」。

