桃園20年夜市遭爆停業！管委會傻眼曝真相：惡意謠言

桃園市在地經營超過20年的南崁觀光夜市，近日突然被網友指稱「即將收攤」，連Google Maps上的經營狀態也一度被改為「永久歇業」。對此，南崁觀光夜市管委會特別發文說明，目前營運狀況穩定良好，攤商正常營業，並沒有任何停業或歇業的規劃。在地人看到後直呼太好了，還好能繼續逛。

針對網路上的收攤說法，南崁觀光夜市管委會在臉書粉專發文指出，近期有不明來源的惡意謠言，散播「南崁觀光夜市已永久歇業」等不實訊息。

管委會強調，南崁觀光夜市目前營運狀況穩定良好，攤商正常營業，並沒有任何停業或歇業的規劃。提醒民眾：所有與夜市營運相關的正式資訊，皆以南崁觀光夜市粉絲團公布為準。

對此，在地民眾紛紛留言表示，「原來沒有停！太好啦」、「如果是沒有歇業，那建議要走法律途徑，修改的跟轉發的都告，不過地圖跟現在發文的名稱不同，可見平時也是疏於管理」、「不能沒有營業啊！我每周期待的就是周二、周五去南崁夜市，很重要的地方」、「太好了！都還有營業」、「現在連夜市都要被造謠？」、「難怪昨天人超多」。

不過也有網友指出，「地可以整一下嗎？希望環境整潔能提升」、「沒有什麼新攤位？新花樣！」、「禮拜六去都沒什麼攤位，都不知道要買什麼，跟果林夜市撞期就會很少」。

