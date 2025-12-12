桃園2026跨年卡司全公開！超人氣韓團 Apink 壓軸開唱引爆最高潮

四季線上／陳軒泓 報導

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波9組卡司日前已經公布，不僅有金鐘主持、獨家卡司、實力唱將及新生代藝人團體以外，11日由主持人之一的「國師」唐綺陽再揭曉2組隱藏卡司，宣布將由韓國超人氣女團 Apink 現身桃園壓軸演出，還有金曲樂團宇宙人精彩熱唱陪大家迎接2026第一刻。

韓團 Apink 來台跨年（圖／桃園觀旅局提供）

2026 桃園跨年晚會將於12月31日晚間7點在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地舉辦，以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的跨年舞台，當天依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，並劃分草坪（站位）及座位兩大區域，亞洲矽谷IOT戶外廣場也設置戶外 Live 觀賞區，現場會架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，兩個場地皆能看到跨年煙火。

廣告 廣告

2026桃園跨年晚會主持人Dora、唐綺陽、KID（圖／桃園觀旅局提供）

韓團 Apink 為此跨海精心錄製問候影片，邀請民眾與所有粉絲一起來桃園跨年。今年邀請到金鐘得主唐綺陽、KID 林柏昇、Dora 謝雨芝三人聯手主持，其他演唱卡司還有徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐、YELLOW 黃宣、J.Sheon、派偉俊，以及icyball冰球樂團、宇宙人和新生代女團 HUR+ 共11組演唱藝人，將帶來多首膾炙人口的暢銷金曲。今年首度在樂天棒球場舉辦跨年晚會，樂天桃猿棒球隊也將由隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩共同出席跨年晚會，在現場和民眾一起倒數迎接新年。

2026桃園跨年演唱會卡司（圖／桃園觀旅局提供）

【看更多】

王識賢跨年夜開唱了！出道近40年感謝粉絲 驚喜預告「有別以往」的演出

63歲陳雷大秀一字馬絕技！海外開唱兒孫也登台 「三代同堂」罕見畫面曝

王少偉49歲逆天身材全都露！ 罕見同框「5566成員」驚喜回憶兄弟情

一起追韓星▶️【FastTV飛速看】精選韓綜線上免費看

立即看《Apink甜蜜新聞》一窺超人氣女團出道之路！





更多四季線上報導

白冰冰不顧素顏照上台！《超級冰冰Show》演出幕後曝光 她下場秒變造型師

李國超、高欣欣辦婚禮「最大推手」是金鐘影帝游安順！與兵家綺、傅子純力挺擔任招待

洪都拉斯、藍葦華《豆腐媽媽》首次搭檔演父子！曝兩人拍攝「這一場戲」惹哭導演