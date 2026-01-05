桃園2026Hakka研習系列認證課程 2月初級「海陸腔」開放報名

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府客家事務局推動「2026Hakka研習系列認證課程」，今天(5日)開放報名2月課程，為彭賢祥老師指導的初級「海陸腔」課程，2月3日到4月14日間的每週二、四的晚間7點上課，不限年齡、不限身分，邀民眾一起來學客語。

客家事務局表示，「2026Hakka研習系列認證課程」邀民眾免費上課，每月開班，提供初級、中級、中高級等不同程度的客語學習，希望輔導民眾通過客語能力認證；由彭賢祥老師指導的「海陸腔」課程，共18堂課，今起報名、名額有限，民眾想報名可洽網站。

