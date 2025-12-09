桃園23.2坪機能美宅，開放式公領域×大中島讓生活動線更開闊
編輯 游芷涵｜圖片提供 春雨設計
小編帶你看好宅
從預售屋到客變階段，屋主夫妻便邀請春雨設計一同規劃新家。因屋主喜歡寬敞、通透的生活感，公領域以開放式佈局為主軸，讓這間位於桃園的23.2坪新成屋呈現出兼具視覺美感與生活機能的現代風宅。
入門後，玄關以輕盈而俐落的線條迎接回家的步伐。上層櫃體在設計時貼合男屋主的身高比例，拿取物品自然順手；櫃體一隅也悄悄安置了掃地機器人的小基地。延伸出去的鞋履收納量充裕又整齊，搭配茶鏡微微拉亮光影，使玄關在實用之外更添開闊感，出門前的整理動作也變得更從容。沿著動線走入餐廚區，第一眼便被那面淡藍色立面吸引，彷彿替家拉開了柔和的序幕。隱藏門以無把手設計融入整體立面，拍拍手五金讓開闔輕快流暢；門後的層板與插座靈活應對生活需求，從吸塵器到攝影器材，都能找到合適的歸屬。開放式廚房同樣延續這份自在的節奏，寬敞的中島讓備餐從匆忙變成一種儀式。對習慣一次準備一週食材的屋主而言，中島不只是工作台，更是整理日常、安排生活步調的核心。冰箱、中島與一字型廚具自然串成順手的動線，而中島下的抽屜也悄悄守著滿滿的收納需求。客廳以低調的特殊漆鋪展質感，取消傳統電視櫃，使場域更顯開闊；投影布幕藏在上方，讓空間能在日常與娛樂間自在切換。旁側的木格柵像一道溫和的節奏線，為男屋主的小型伺服器保留位置，也讓機電設備能安靜呼吸。沙發背牆用弧線輕柔地帶出書房的存在，半高牆讓兩個場域彼此對話卻不干擾。靠窗那端則以做到頂的立面守住臥榻的私密，而長虹玻璃在中段透光，既保留隱私，更讓空間光影相互流動。
小編的最愛
主臥延續公領域的色調與留白語彙，讓空間在靜謐中流露柔和的沉穩氣息；隱藏門以美耐板收整，觸感俐落、維護也更輕鬆，使視覺保持純淨無干擾。床頭原有的壓樑則以局部挑高天花與柔和燈條化解，讓整個臥室更加明亮放鬆。
春雨設計／周建志
地址：台北市中山區松江路170巷13號4樓
電話：02-25679080
Email：ssid88@gmail.com
網站：http://www.ssid-design.com/
