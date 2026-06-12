桃園3死車禍！ 毒駕男家屬認屍：沒發現異常

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《EBC東森新聞》獨家調到多段監視器畫面，顯示過程中，駕駛的車速真的非常快。（圖／東森新聞）





桃園敏盛醫院外，昨（11日）晚間8點多發生毒駕車禍，肇事駕駛因為行駛過程搖晃蛇行，遭警方攔查，但他拒檢逃逸，在鬧區飆速，最後撞上路邊兩名行人，當場死亡。《EBC東森新聞》獨家調到多段監視器畫面，顯示過程中，駕駛的車速真的非常快！事後肇事駕駛也傷重不治，警方證實，毒駕嫌犯，體內驗出安非他命，車上還有毒品吸食器，不過駕駛家屬抵達相驗現場，被問是否知道嫌犯吸毒，都說不知道，全案將依公共危險、毒品和過失致死罪送辦。

毒駕拒檢逃逸 市區狂飆近3公里

白色轎車，高速衝向路邊，發出巨響，兩名路人瞬間倒在血泊中，桃園發生毒駕，造成三死悲劇。11日晚間8點半，員警巡邏時，發現一輛白色轎車行跡詭異，速度忽快忽慢、蛇行搖晃且未打方向燈，警方要求停車接受攔查，結果駕駛加速逃逸，在車流量大的核心主幹道經國路及春日路和民生路之間，不斷繞圈躲避查緝，員警追了5分鐘、近3公里，10多名員警試圖攔車，但嫌犯以70到80公里的時速，高速在市區逃逸，警方來不及下車，破窗或持槍還差點被撞。附近居民表示，當下撞擊聲非常大，看到有人在人行道上接受急救。

高速撞飛兩行人 釀三死悲劇

嫌犯最後在醫院旁撞上兩名行人，員警緊急實施CPR，並徒步跑到醫院求救，但遭撞的男子，頭部大面積撕裂傷，四肢開放性骨折，另一名男子，右腿更當場斷肢，警方更在地上，找到藥袋，初判其中一人，才剛從醫院領完藥就被撞上，駕駛昏迷送醫後，仍宣告不治。

驗出安非他命 車內搜出吸食器

肇事車輛，撞到整顆引擎噴出，血跡斑駁留在廣告牆上，警方查獲車上，有安非他命以及毒品吸食器，抽血檢測，毒品呈現陽性，確認是毒駕逃避攔檢，心虛才會逃逸。肇事駕駛家屬表示，平時沒有發現他有異常狀況。

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檢方進行三名死者相驗時，肇事駕駛的妻子及妹妹也到場，面對詢問，對於事發當下駕駛為何出門，是否知道他有吸毒，皆遲疑沉默表示不清楚，但兩名路人卻因此枉死，留下三個破碎的家庭。

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吸食毒品，有害身心健康。

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