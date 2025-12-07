「桃園3號米」脫穎而出奪國際大賽金賞獎 日本糧商大讚風味佳

桃園大園區青年農民陳士賢在2025日本《第27屆米・食味分析鑑定國際大賽》脫穎而出。圖：農業局提供

2025日本《第27屆米・食味分析鑑定國際大賽》今（7）日盛大舉行頒獎典禮，桃園大園區青年農民陳士賢，靠著用心栽種的「桃園3號」，從5070件作品中脫穎而出，一舉拿下最高榮譽金賞獎。

桃園大園區青年農民陳士賢勇奪2025日本《第27屆米・食味分析鑑定國際大賽》最高榮譽金賞獎。圖：農業局提供

桃園市長張善政表示，這次評鑒大會台灣僅有2名選手獲得特別優秀賞獎，並晉級金賞決選，而陳士賢更是唯一為台灣奪下最高獎項的代表，為桃園爭光。

桃園大園區青年農民陳士賢是唯一為台灣奪下最高獎項的代表，為桃園爭光。圖：農業局提供

張善政說明，桃園市政府今年一共輔導了12位農民、13件作品參賽，每位農民都以優異的食味值、整粒值和味度值展現桃園優質米的整體實力。陳士賢能從5000多件米樣中勝出，靠的是一年到頭非常扎實的田間管理，肥料精算、水分控制、病蟲害防治、成熟期判斷都做到位；後製更是用低溫乾燥、精密色選與妥善儲藏，把品質維持在最完美的狀態。這份成績是努力、專業的最佳證明。

廣告 廣告

農業局提到，為爭取日本舉辦的第27屆米・食味分析鑑定國際大賽殊榮，桃園農業隊由農業局長陳冠義率領市米穀公會理事長蘇柏嘉、大園農會理事長謝岳龍及各區農會幹部與多位稻米達人共同前往交流並擔任加油團。

陳冠義表示，桃園農業隊此行也拜訪了姊妹市筑波未來市，受到市長小田川、議會議長鍾江禮生奈與副議長岡本等貴賓熱情接待；在評鑑大會現場也與茨城縣大井川知事、多位日本國會議員交流，大家都對桃園稻米的品質給予非常高的肯定。農業局更帶上與故宮聯名的「桃茶寶盒」，讓桃園的茶與文化在日本被看見。

陳冠義說明，除了比賽大放異彩，桃園這次也在會場設置「桃園好農 TAOYUAN」展示攤位，展出包括大園大賀米、新屋新香米、中壢芭寶米、觀音荷田香米、桃映紅茶、東方美人茶、觀音米香、桃園蜂蜜等多項農特產品。

農業局提及，桃園行銷攤位廣受歡迎，日本民眾及企業都特地停下來品嚐，許多糧商更直接表達合作意願，洽談簽署合作意向書MOU，初估談妥出口12貨櫃桃園稻米，約6000萬日幣訂單，也相約近期到桃園實地參訪、洽談引進桃園好米。

農業局表示，金賞獎公布後，更有多家日本糧商主動上前洽談，指出日本因天候與政策調整使部分地區稻米供應吃緊，桃園米不只品質穩定，風味也非常有競爭力，是日本市場很期待的產品。

這次得獎，不只是農民的勝利，也是桃園近年推動良質米生產、智慧農業與技術輔導的成果展現。陳冠義強調，未來會持續陪伴農民提升技術、拓展國際行銷，讓桃園好米在世界舞台持續發光。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園提升婦幼健康照護服務品質 陪伴家庭守護下一代

桃園市長盃珠心算暨數學公開邀請賽吸引海外選手角逐 培育學子全球素養