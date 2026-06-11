桃園4死悲劇！參加告別式後突逆撞砂石車 夫妻雙亡2兒認屍哭斷腸

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

桃園市新屋區10日發生4死重大車禍。（翻攝畫面）

桃園市新屋區昨（10日）發生重大死亡車禍，一輛自小客車在行經中山西路二段時，突逆向撞上對向砂石車，造成車上4人死亡、2人受傷。檢警今日相驗死者遺體，其中一對坐在後座的夫妻不幸罹難，2名兒子到場協助調查時情緒潰堤，認屍過程令人鼻酸，事故發生原因仍有待進一步釐清。

餐敘為何釀成4死悲劇？

警方調查，60歲李姓女子當天上午參加父親告別式後，開車載著多名親友準備前往餐廳用餐，同行包括74歲李姓婦人、65歲李姓男子、64歲張姓女子及61歲楊姓女子。不料車輛行經新屋區中山西路二段時，不明原因突然偏離車道逆向行駛，與36歲胡姓男子駕駛的砂石車迎面相撞。

廣告 廣告

事故造成李姓女駕駛當場死亡，車上多名乘客受困，其中65歲李男及64歲張女夫妻等3人送醫搶救後仍宣告不治，僅坐在副駕駛座的61歲楊姓婦人受輕傷幸運生還。

車內一路正常聊天 為何突逆向？

據生還者及親友轉述，事發前車內氣氛輕鬆，一行人沿途都有說有笑，李姓女駕駛沒有精神不濟或打瞌睡等異常情況，對於車輛為何突然逆向，眾人都感到相當錯愕。

檢警今日前往李姓女駕駛住處相驗，初步研判其死因為頭部外傷合併多處骨折，引發創傷性休克死亡。而李男、張女夫妻遺體相驗時，2名兒子也現身配合調查，弟弟見到父母遺體後當場崩潰痛哭，哥哥則強忍悲傷在旁等候，現場氣氛哀戚。至於完整肇事原因及事故責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

更多鏡週刊報導

女兒上陣辯護！端木正上訴二審「改口認罪」 高院：科技監控延長8月

梅雨季過敏大爆發！狂打噴嚏又癢到失眠 醫揭背後原因

被爆找「酒駕累犯」當市政顧問！ 柯志恩急表態：確定不加入團隊

陳玉珍稱「我們也能統戰對岸」 陸委會梁文傑反嗆：請展示成果給大家看