桃園49歲男假釋剛滿月又勒斃前女友 法院揭羈押理由曝光

桃園恐怖情殺再犯男子勒斃前女友，法院揭羈押關鍵理由曝光。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市平鎮區10日清晨發生一起駭人情殺命案，49歲李姓男子不滿51歲周姓前女友提出分手，心生不甘，竟以「談判」為由，約對方在金陵路三段一處偏僻空地見面。談判過程中，李男情緒失控，竟徒手勒頸將周女活活掐死，警方獲報後火速趕抵現場，隨即將李男逮捕，並依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

更令人震驚的是，檢警調查發現，李男17年前就曾犯下幾乎一模一樣的命案，他於2008年間因不滿交往中的已婚歐姓女子提出分手，當場將對方勒斃，最終遭判刑18年6月，服刑10年後假釋出獄，2024年9月假釋期滿，沒想到才自由不過數月，竟又重蹈覆轍，再次因感情糾紛奪人性命。

據了解，李男出獄後與周姓女子交往，感情一度穩定，但因個性控制慾強、疑心重，雙方多次爭執。周女不堪壓力，決定分手，卻引爆李男強烈的不滿。案發當天，他假借「談談感情」為由，實則預謀報復，最終釀成悲劇。

桃園地院11日召開聲押庭時，李男雖坦承動手，但辯稱「沒有殺人故意」，法官審酌後指出，李男曾有類似前科，且犯後一度試圖自戕，明顯有逃亡與滅證之虞，更有重犯可能，加上本案屬於最輕本刑10年以上的重罪，羈押理由充分。法院最終裁定羈押2個月，以確保偵查進行。

