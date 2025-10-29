桃園6千工地勞檢員僅57名 多員工不堪負荷離職率達23%

勞檢員說道，「它這工作平台其實，也會有墜落的風險。」

到工地現場突擊檢查、拍照記錄，稽查到缺失就要求限期改善和裁罰，目的是要保障勞工作業安全，桃園光是營造工地就超過6000個，另外還有上萬家工廠和各類產業，目前只有57個勞檢員，工作高壓導致離職率高達23%。

桃園市議員楊朝偉指出，「將近有4位勞檢員就有1位離職，是不是有其他的相關的一些福利措施幫忙留住這些勞檢員，因為勞檢是守護勞工的第一道防線。」

勞檢處編制70名勞檢員仍缺額13人，即使滿編也是負擔沉重。勞檢處表示，業界職安人員薪資待遇遠超越勞檢員待遇，勞檢員也須不斷精進本身專業素質，學習不同領域的法學知識和技術工法，加上近年重大職災頻傳，高壓環境造成流動率高，甚至有人報到當日就離職。

桃園市勞檢處營造業科長魏光甫表示，「短期希望能夠增加聘用約用的人力，要向中央積極爭取員額，也爭取久任獎金的制度。」

針對勞檢員離職率高，勞檢處表示，將擴增勞檢人力及提升職等，未來也在制度創新和輔佐措施方面，引進AI大數據和雲端平台精簡流程，減輕勞檢員負擔留住人才。